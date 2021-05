Nezvykle vysoký počet nakažených koronavirem na Novoborsku, zejména ve vsi Polevsko v uplynulých dnech vystrašil část zdejších lidí. Navíc když zaznívaly zprávy o podezření na výskyt nové mutace. Její jednoznačné určení z laboratoří ovšem hygienici neměli ještě v pátek 28. května odpoledne k dispozici. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS) na Novoborsku aktuálně eviduje 79 laboratorně potvrzených případů Covid-19.

„V tomto ohnisku neevidujeme žádnou potvrzenou indickou variantu. Na základě diskriminačního PCR vyšetření máme u 41 vzorků podezření na jinou než běžně kolující britskou mutaci,“ informovala v pátek odpoledne mluvčí KHS Zuzana Balašová. „Z Národní referenční laboratoře máme předběžnou informaci o dvou případech indické mutace u osob, které se v oblasti sice vyskytují, ale od počátku jsou izolováni, nemají další kontakty a nejsou v epidemiologické souvislosti s výše uvedeným ohniskem. Na konečné potvrzení čekáme,“ dodala.

Podle mluvčí KHS převážná většina z postižených má lehký nebo mírný průběh nemoci, nikdo nemusel být hospitalizován. „Ve čtvrtek jsme udělali přes 200 odběrů, u lidí na konci karantény, na konci izolace, i preventivně,“ podotkla Balašová.

Vzhledem k těmto faktům není divu, že má za sebou hektický týden Martina Rašínová, starostka obce Polevsko, kde žije 428 obyvatel. Dostala se kvůli náhlému nárůstu na Covid – 19 pozitivně testovaných spoluobčanů i do televizního zpravodajství. „Celý týden jsem v kontaktu s krajskými hygieniky, spolupráce s nimi je výborná. Situace u nás není tak dramatická, jak se někomu může zdát. Nemocných od nás není 78, ale jen 27 osob, od dětí pro seniory. Ale co vím, tak na tom nejsou špatně, den, dva měli horečku nebo průjem,“ přiblížila starostka.

Po reportáži na TV Nova začali být někteří místní zmatení a vyděšeně se dotazovali, zda pojede autobus, zda si mají nakoupit zásoby jídla a pití. Starostka jim odpovídala na neustálé telefonáty, také je uklidňovala dopisem do poštovních schránek. Na obyvatele vsi a okolních obcí apelovala, aby důsledně dodržovali hygienická opatření a protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví.

„Zátarasy před obcí nejsou, jen páska u venkovního sezení u obchodu, autobusy jezdí a školu otevíráme už v pondělí,“ řekla s nadsázkou starostka. V jejích očích je nepříjemný a náhlý problém téměř vyřešen. „Dnes mě informovali, že je po testech už sklárna čistá,“ doplnila. Tato zdejší firma na výrobu uměleckého skla a osvětlení zaměstnává zhruba pět desítek lidí z různých míst v okolí Nového Boru.

U polevské radnice pracující Petr Viktora zatím koronavirus neprodělal a věří, že i nadále se mu nemoc vyhne. Televizní reportáže, které na Polevsko ukázaly, ho popudily a někteří z místních se prý odmítli s reportéry bavit. „Než to dali do televize, tak tu byl klid. Takhle vytvořili mediální bublinu a už to jelo. Teď už tu vlastně ani nový případ není, fungujeme normálně,“ vyjádřil svůj názor Viktora.

Také vtipkující jednatřicetiletý Marek Sokol řekl, že panická atmosféra se kolem Polevska nesmyslně vyhrotila. „Je mi dobře, na mě to nemůže, jsem místní a piju dost alkohol, který vir zabije,“ zasmál se domorodec. Vážně ale dodal, že se chodí pravidelně testovat a celou pandemii určitě nebere na lehkou váhu, i když ani jeho rodinu pandemie dosud nezasáhla.

„Víme jen, že to sem přišlo ze sklářské hutě a že pak otestovali celou školu a školku. Chováme se obezřetně,“ poznamenal dlouholetý polevský občan Petr Novák.

Podle reakcí je teď část místních vysazená na média. Jiní si ale uvědomují, že za malér a zvýšený počet pacientů s covidem televize nemůže. Bez okolků se o tom rozhovořil poblíž návsi pětadvacetiletý Jaroslav s tím, že ohledně viny má jasno: Rozšíření viru dle něho údajně jde pouze za jednou rodinou z tamní firmy, která si neodpustila „cachtání“ v Dominikánské republice. „Máme jasno. Tvrzení a verze o chalupářích, co byli v Egyptě, není pravda. Tihle po návratu z dovolené vůbec nedodrželi karanténu, šli do práce a děti do školy a kvůli nim se to všechno tady rozjelo. Bylo to zbytečné,“ prohlásil Jaroslav.

„Nejsem pro žádný lynč, ale takový přístup k okolí by se měl tvrdě trestat. Tvrdě a rychle, protože někteří jsou asi nepoučitelní,“ dodal muž z Polevska. Podle mluvčí krajských hygieniků ale KHS v tuto chvíli žádné správní řízení pro porušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví při návratu ze zahraničí nezahájila.

Ředitel KHS Vladimír Valenta už ve středu uvedl, že případy, které v posledních dnech na Novoborsku navyšují počet nemocných, jsou očekávané, jelikož jde o osoby v karanténě. „To spolu s mírným průběhem onemocnění, důsledným trasováním a hromadným i individuálním testováním dává naději, že se toto ohnisko podaří v brzké době zvládnout. Nicméně průběh celé pandemie nás dostatečně poučil, že k ní musíme přistupovat s maximální pokorou a obezřetností,“ vyzval Valenta.

V neustálém kontaktu s ním je poslední dny i starosta Nového Boru Jaromír Dvořák, který potvrdil, že prvním ohniskem lokálního výskytu epidemie byla sklárna v Polevsku a následně škola a školka. „Našimi silami, ale i ve spolupráci s policií kontrolujeme dodržování vládních opatření,“ řekl Dvořák. Chápe, že bylo nutné na poslední chvíli odvolat i některé už připravené kulturní a veřejné akce jako Noc kostelů v Kunraticích, jízdy parního vlaku nebo koncert v Chotovicích. „Jsem jen zaražen, že stále nejsou jasné, konkrétní výsledky, určující druh zdejší mutace,“ podotkl Dvořák.