"Příčinu a okolnosti této tragické nehody stále zjišťujeme a zítra budeme například zkoumat, jaké měli oba řidiči výhledové podmínky," dodala mluvčí.

U Sosnové narazilo osobní auto do pluhu, tragickou nehodu nepřežil jeden člověk

Řidiči přijíždějící do České Lípy od Nového Boru se uzávěře vyhnou následovně - poté, co přejedou přemostění silnice I/9 v České Lípě, odbočí vpravo do ulice Vrchlického, potom vlevo do ulice 5. května, kterou projedou ke křižovatce před obcí Sosnová. Zde musí nákladní vozidla odbočit vpravo do ulice U Obecního lesa směr průmyslová zóna, kde najedou na most směřující na Zahrádky a po něm dojedou zpět na silnici I/9. Osobní vozidla mohou projet stejnou trasou nebo za křižovatkou u autodromu Sosnová, která bude zcela uzavřena, projet obcí Sosnová po staré silnici na Ramš a dále na Zahrádky.

Ve směru od Prahy bude uzavřen sjezd silnice I/9 u benzinové čerpací stanice Zaris Sosnová. Odtud lze pokračovat rovně do ulice U Obecního lesa, kde za mostem mohou osobní i nákladní vozidla sjet a projet po staré silnici do ulice 5. května až k ulici Svárovská. Zde odbočí vpravo, podjedou přemostění a za ním znovu odbočí vpravo do ulice Karla Poláčka, ze které najedou zpět na silnici I/9 a pokračují směrem na Nový Bor. Osobní vozidla mohou za mostem také pokračovat ulicí U Obecního lesa směrem do Dubice, kudy projedou do centra města a pak zpět na hlavní silnici I/9.