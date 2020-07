Zatoulané tříbarevné kotě způsobilo v pondělí 13. července menší dopravní kolaps v Purkyňově ulici v České Lípě. Dobrodružný den měl nakonec šťastný konec.

Podpraporčík Martin Kubát a podpraporčice Kateřina Bydžovská se zachráněným kotětem. | Foto: Policie ČR

Zdroj: Policie ČRKrátce po druhé hodině odpolední projížděl do centra města od sídliště Špičák 42letý řidič. Když na ulici spatřil malé kotě zastavil, aby ho nepřejel. Stejně reagovala i mladá řidička, která jela v protisměru. Lidé chtěli kotěti pomoci a odnést ho na bezpečné místo. To se ale leklo, zaběhlo pod auto mladé ženy a zalezlo do jeho útrob. Odtamtud se pak už ozývalo jen zoufalé mňoukání. Posádky obou vozidel se snažily kotě najít, ale bez úspěchu. Proto si na pomoc přivolali hlídku dopravních policistů, kteří shodou okolností dokončovali dokumentaci škody na zaparkovaném vozidle v areálu nemocnice s poliklinikou v Purkyňově ulici.