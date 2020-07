Policisté se věnovali zejména návštěvníkům kempů a pláží, neboť v uplynulých dnech právě u Mácháče došlo k několika krádežím věcí ze stanů či chatek, ale na člunu dohlíželi také na dění přímo na hladině jezeře.

„Tady museli upozornit na nevhodné chování některé turisty na šlapadlech či jiných plavidlech a také některé plavce, kteří se vydali do míst, kam je to zakázáno a kde je to pro ně nebezpečné,“ uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Návštěvníkům kempů a pláží policisté rozdávali informační letáčky s preventivními radami, jak si ochránit své věci, a také jak se chovat, aby se vyhnuly zranění.

Rozdávali jim také drobné dárky v podobě jednorázových orientačních alkotestrů, relfexní pásky a dětem reflexní předměty, omalovánky a křížovky, vše s policejní tématikou. Letní akce proběhla u Máchova jezera už podruhé, v dalších týdnech policisté vyrazí i k dalším vodním plochám v Libereckém kraji.