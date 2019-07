Dramatické momenty se odehrály v sobotu před čtvrtou hodinou odpoledne v panelovém domě. Zdravotníci byli na cestě k 54letému pacientovi v bezvědomí, zároveň na místo vyslali policisty, kteří v Ploužnici zrovna prováděli hlídkovou činnost. „V době jejich příchodu ležel pacient na balkoně svého bytu na zemi a muž ze sousedství mu dával masáž srdce. Policisté ho okamžitě vystřídali,“ popsala začátek záchranné mise mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková.

Jeden z policistů pokračoval v masáži a druhý připravil defibrilátor (AED), kterým jsou policejní vozy vybavené. Když připnul elektrody na tělo nedýchajícího pacienta, přístroj po vyhodnocení jeho zdravotního stavu výboj tentokrát nedoporučil.

Oba podle pokynů přístroje stále pokračovali v nepřímé masáži srdce. „Po několika minutách pacient začal dýchat ztěžka a nepravidelně, proto policisté použili pro podporu jeho dýchání také ruční dýchací přístroj, takzvaný ambuvak. Po jeho využití se pacientovo dýchání zlepšilo,“ uvedla Baláková.

Do péče si ho následně převzal lékař zdravotnické záchranné služby, který ho transportoval na anesteziologicko – resuscitační oddělení do nemocnice. Jeho zdravotní stav se od soboty výrazně zlepšil a má nadějné vyhlídky na to, že jeho hospitalizace na tomto oddělení brzy nebude nutná.

Čerstvý případ z Českolipska tak znovu dokázal, že projekt AED pro Liberecký kraj funguje.

Externí defibrilátory v Libereckém kraji

V rámci zavedeného systému mají policisté, hasiči a další záchranáři na vybraných místech kraje k dispozici automatický externí defibrilátor (AED) a jsou proškoleni pro jejich použití. Díky finanční podpoře Libereckého kraje jsou přístroje na osmi desítkách míst, především u policie a hasičů, ale také na vyhledávaných turistických cílech v kraji, například na některých hradech a zámcích.

Od spuštění projektu v roce 2016 do letošního dubna byl systém AED aktivován celkem 278x. V osmdesáti procentech případů byli tzv. first respondeři na místě dříve než posádka záchranné služby. Je to zejména díky tomu, že operační střediska hasičů i policie berou žádost dispečinku zdravotníků o aktivaci AED jako absolutní prioritu.

„Snaží se nám maximálně vyjít vstříc a za to jim moc děkujeme. Stejně jako dobrovolným hasičům, jejich výjezdové časy jsou pro nás naprosto neuvěřitelné. I uprostřed noci jsou schopni k pacientovi vyrazit mnohdy vlastním autem během čtyř minut,“ zdůraznil vedoucí operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a vedoucí projektu Petr Matějíčka.

Jejich aktivitu při záchraně životů podle něj pozitivně vnímá i veřejnost. „Jsme rádi, že systém defibrilátorů, které opravdu pomohly zachránit několik životů, má stále více aktivních podporovatelů. Do projektu se dobrovolně a na své náklady zapojují další subjekty, například městské policie,“ dodal.