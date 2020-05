V Nové Vsi nad Popelkou pomáhali osmdesátileté ženě, která doma zkolabovala. Protože byli v tu dobu velmi blízko, dorazili na místo po necelé minutě od přijetí oznámení. Přístroj, který měli s sebou k dispozici, jim pomohl s první pomocí do té doby, než přijela záchranná služba z Turnova. Po příjezdu sanitky se lékařům podařilo obnovit životní funkce pacientky, která byla následně letecky transportována do Krajské nemocnice v Liberci. I díky rychlé a profesionální první pomoci policistů se ženu podařilo zachránit.

Druhý případ se stal v Mimoni na Českolipsku. 9. května, krátce po druhé hodině odpolední, byla operačním důstojníkem vyslána hlídka ze Stráže pod Ralskem do večerky v Mírové ulici v Mimoni. Do tří minut od ohlášení události byli policisté na místě a pomáhali se záchranou života muže, který zkolaboval a byl v bezvědomí. Protože defibrilátor nedoporučil výboj, prováděli policisté nepřímou srdeční masáž. I v tomto případě se muže podařilo zachránit a policisté velmi pomohli záchranářům, kteří na místo dorazili a následně muže transportovali taktéž vrtulníkem do Liberce.

„Hlavním účelem AED - automatizovaných externích defibrilátorů je poskytnout co nejrychlejší pomoc osobám se srdečním kolapsem. Jak se již ukázalo v minulosti, policisté ve službě jej neváhají použít. V Libereckém kraji jsou v současné době tyto přístroje na dvou desítkách útvarů. V letošním roce byla ze strany Zdravotnické záchranné služby vyžádána naše asistence celkem v třiceti devíti případech, z toho na šesti z nich jsme se podíleli úspěšně. V loňském roce byla naše asistence s defibrilátory vyžádána celkem v devadesáti šesti případech,“ vysvětlila tisková mluvčí Vladimíra Šrýtrová.