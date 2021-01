Už i jinak netečným lidem přijde nevkusné či divné, že na ně na více místech regionu stále z billboardů shlížejí politici. Jejich reklama k volbám do krajských zastupitelstev, a v případě volebního obvodu Česká Lípa také do Senátu, je po čtyřech měsících od jejich konání neaktuální, omšelá a nezřídka i podléhá živlům. I tento jindy neobvyklý jev je důsledkem ekonomické krize spojené s pandemií a nouzovým stavem. Téměř prázdné jsou na Českolipsku i menší plakátovací plochy, které provozuje firma Rengl, i když ta je udržuje čisté a bez staré volební agitace.

„Venkovní reklama nezažívá své nejlepší časy. Na rozdíl od televize, jejíž sledovanost prudce vzrostla a zadavatelům reklamy se vyplatí, prožívají majitelé billboardů krušné časy,“ nezastírá krizi prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Pavel Brabec. Podle něj se zákaz vycházení v kombinaci se změnou stereotypů chování obyvatel podepsaly na menším zájmu zadavatelů reklamy.

„Samozřejmě, že vizitkou majitelů a správců ploch je i to, že na billboardu nevlají cáry papíru a plocha je upravená,“ říká Brabec a poznamenává, že chápe, že v této těžké době se to někde nedaří a nutné finance na nápravu mohou chybět. „Je potom věcí náhody, jestli na nás kouká z velkoplošné reklamy potrhaný politik, nebo spokojené rozesmáté rodince v reklamě na pojišťovnu na reklamní plachtě 'upadla' maminka i s dítětem… Oboje by se nemělo stát, ale vše se snad zlepší a mějme tak možná trochu pochopení pro problémy v horších časech,“ míní prezident asociace.

Českolipský dokumentarista, nakladatel a odborník na reklamu Rudolf Živec se skutečnosti, že po okrese dál visí volební plakáty, nikterak nediví. „ Je to jednoduché, firmy před volebními kampaněmi zajímá, jak ideálně od stran získat co nejvíce peněz. Teď ovšem nikdo nemá prachy na přelepení. A politici na tohle, že tak dlouho mohou setrvat na billboardech, nikdy nemyslí. V tomto ohledu je nezajímá, co bude s plakáty po volbách,“ říká Živec.

Kateřina Knopová, manažerka politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), jehož volební reklama zůstala dosud na Českolipsku a Novoborsku, ale není touto skutečností znepokojena. Podle jejího názoru jde o obvyklou praxi, že na billboardech zůstává to, čím byly polepeny naposled, dokud si je nepronajme někdo další. „Takto to funguje u všech druhů reklamy, tedy včetně volebních kampaní,“ tvrdí manažerka SLK. Souhlasila nicméně s tím, že čtyři měsíce od voleb jsou dlouhá doba. „Domluvíme se s reklamní agenturou na přelepení, případně stržení naší grafiky,“ slibuje Knopová. Poukázala však také na to, že po celém kraji na různých místech stále visí na billboardech pozůstatky po volební kampani od různých stran. „Zřejmě ze stejného důvodu, jako ty naše na Českolipsku, na které upozorňujete,“ dodává.

Pokles zájmu o billboardy a těžkosti způsobené v branži velkoplošné reklamy přiznal také šéf liberecké společnosti Reapress Pavel Vozandych. I když jeho firma patří k největším poskytovatelům ploch pro venkovní reklamu v Libereckém kraji, takový dopad další vlny koronaviru na podnikání nepředpokládal. „Ubylo zakázek. Tržby se výrazně propadly. Výměna billboardu není levná věc, proto se může stát, že na některých plochách ještě zůstává předvolební agitace,“ vysvětluje Vozandych.

Billboardy z volební kampaně politických stran ke krajským volbám a na Českolipsku a části Liberecka i senátním zmizí postupně, až je nahradí jiná témata. „V dohledné době se chystáme ve Cvikově vyměnit billboard Změny pro lidi a pro krajinu s kandidátem Janem Korytářem,“ přibližuje Vozandych.

V druhém kole říjnových voleb zvolený senátor za volební obvod Česká Lípa Jiří Vosecký, na některých reklamních plochách zvěčněný s hejtmanem Půtou a dalšími politiky SLK, kteří Voseckého doporučují voličům, na zaslaný dotaz a prosbu o svůj názor vůbec nereagoval.