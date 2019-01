Českolipsko - Zástupci tří nejsilnějších stran evropských voleb komentují výsledky.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Eva Vlastníková

Sčítání hlasů pro kandidáty do Evropského parlamentu má jasné vítěze. Po ODS se na druhém místě umístila ČSSD, třetí jsou komunisté. Ve větších městech zvítězila ODS (Č. Lípa, N. Bor, Doksy, Cvikov, Dubá). V Kamenickém Šenově, Mimoni, Ralsku, Stráži pod Ralskem a Žandově se na prvním příčce umístila ČSSD. Zákupy zůstávají tradiční baštou KSČM.

Na Českolipsku tedy zvítězila ODS (27,27 %, 4 866 hlasů), druhá skončila ČSSD (24,12%, 4 304 hlasů), třetí pak KSČM (17,12 %, 3 056 hlasů).

Českolipané dali více než pět procent hlasů pouze jednomu dalšímu subjektu, a to Suverenitě Jany Bobošíkové (6,74 %, 1 203 hlasy).

Zcela propadla Strana zelených, které dalo důvěru pouhých 302 voličů, což představuje 1,69 %. S podobným výsledkem skončila Dělnická strana (1,65 %, 295 hlasů). Tradičně malý úspěch zaznamenala KDU-ČSL (2,41 %, 431 hlasy).

Silný: Nic tragického…

Volební účast byla tradičně nízká, necelých 21,69 procent. V Holanech přišlo volit 13,6 % oprávněných voličů, tradičně nízká účast bývá v Ralsku a nejinak tomu bylo i během eurovoleb, přišlo 14,3 % voličů. Naopak nejdisciplinovanější voliči byli ve Svojkově (38,2 %) a Kozlech 36,4 %.

Lehké zklamání z výsledků voleb vyjádřil Miroslav Starý (KSČM). „Měli jsme šest míst, dvě jsme ztratili, ale vzhledem k pravomocem poslanců evropského parlamentu to není nic tragického. Na výsledku se podepsala malá účast voličů, tu jsme ostatně očekávali. Jsme regionem, kde voliči komunistů a sociálních demokratů mají poměrně silnou účast za normálních okolností,“ konstatoval Miroslav Starý.

Cyril Zapletal (ČSSD) nechápe výsledek voleb jako prohru. „Všude se dočítám, jak jsme strašně prohráli, ale přitom máme třikrát větší počet poslanců,“ zdůraznil.

Účast bude vyšší

Svou spokojenost s výsledkem voleb do Evropského parlamentu neskrýval Jaroslav Švehla (ODS). Nicméně podotkl, že pokud by měly podzimní parlamentní volby tento výsledek, skončily by opět patem.

A jak politici vnímají výsledky eurovoleb ve vztahu k volbám do poslanecké sněmovny? Shodují se, že na podzim bude situace jiná, zejména díky vyšší účasti. „Výsledky nelze převádět do podzimních voleb, už kvůli extrémně nízké účasti. V parlamentních volbách chodí volit zpravidla 50 – 60 % voličů. V krajských volbách se projevil exces ohledně poplatků ve zdravotnictví. Do parlamentních voleb bude muset ČSSD přijít opět s nějakým šokem, který přiměje lidi k účasti ve volbách,“ domnívá se Jaroslav Švehla.

Cyril Zapletal také eurovolby s podzimními volbami nespojuje. „Jsem přesvědčen, že v evropských volbách chybělo silné téma, které by české voliče oslovilo. Ale u parlamentních voleb se dá najít rozhodně více témat, které se dotýkají běžného občana, a tak jej přimějí k aktivitě a půjdou volit.“

Miroslav Starý se domnívá, že svým způsobem se eurovolby odrazí ve volbách parlamentních. „Je určitým signálem, jak strany uspěly. Ale netvrdím, že podzimní volby takto dopadnou.“