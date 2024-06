Největší ryze český zpracovatele elektroodpadů a plastů sídlí už 30 let ve Stráži pod Ralskem. Firma Praktik system za svou existenci zpracovala půl milionu tun odpadu. Reportérka Českolipského deníku byla zjistit, jak taková proměna materiálu probíhá.

Praktik system slaví třicetiny. Zazní No Name, Pokáč a Těla. Koncert je zdarma | Video: Ladislava Sdrzallek

Společnost založil v roce 1994 Petr Linhart a z malé firmy se mu podařilo vybudovat podnik s obratem půl miliardy korun a téměř stovkou zaměstnanců. Praktik system je rovněž jedním z významných zaměstnavatelů odsouzených z nedaleké věznice.

Část demontáže z elektroodpadu zde probíhá ručně a velký podíl na práci mají vězni. „Zhruba padesát procent zaměstnanců tvoří odsouzení,“ upřesnil projektový manažer Miroslav Ležák.

„Naše vize je být světovou jedničkou v recyklaci elektroodpadů a plastů. Zpracováváme plasty jak z elektroodpadů, tak z automobilového průmyslu,“ prohlásila sebevědomě ředitelka společnosti Lada Martinková.

V průběhu let vyvinula firma recyklační technologie, které proměňují odpad na suroviny, z nichž vznikají zcela nové produkty. Vytvořený materiál vyváží do 16 zemí.

PRAKTIK FEST Společnost ke svému výroční vzniku uspořádá v pátek 14. června od 16:00 ve Stráži pod Ralskem Praktik fest. Přijít mohou jak zaměstnanci, tak široká veřejnost. Vstup je zdarma a zahrají kapely No Name, Pokáč a Těla.

Společnost sídlí v Liberci a sestává ze tří závodů. Disponuje pobočkami ve Stráži pod Ralskem, v Horním Slavkově a Praze. Areál ve Stráži je umístěný v průmyslové zóně.

„S lokalitou jsme velmi spokojeni. I když všichni chápou, že odpady je nutné zpracovávat, tak nikdo nechce, aby se tak dělo u nich,“ poznamenala žena, která je ve vedení firmy již 15 rokem.

Obyvatele obtěžuje obecně logistika. „Najíždějící kamiony vedle svého bydliště lidé nechtějí. Hluk je spojený jak s dopravou, tak se zařízeními, která běží 24 hodin denně,“ popsala nepříjemnosti související s touto výrobou ředitelka.

Podívala se do dvora zastavěného drátěnými kontejnery plnými použitých praček, lednic a další spotřební elektroniky. „Když sem přijedete přes den, tak to nevnímáte. Ale když si jdete lehnout a otevřete okna a může to být slyšet,“ upřesnila.

Zatímco prostor před výrobními halami byl relativně tichý a o klidný spánek, by zřejmě nikoho nepřipravil. Samotná výroba už je velmi hlučná. Spotřebiče projíždějí na výrobních pásech a muži v oranžových vestách je zbavují jejich útrob. V halách je vhodné použít sluchátka.

„Toto je zpracování prvního stupně. To znamená, že veškeré lednice mají v sobě chladící okruhy a my musíme bezpečně odsát veškeré plyny a oleje, které v chladícím okruhu jsou a demontovat je,“ vysvětlil Miroslav Ležák, který ve firmě 5 let pracoval jako vedoucí výroby.

Po odsátí se sundají měděné části okruhů a kompresor.

Druhý stupeň výroby zahrnuje zpracování už pouhých korpusů lednic. „Korpusy jdou po hrabovém dopravníku nahoru a padají z výšky do dva půl metru širokého mlýna, kde se pomocí velkých řetězů rozmixují na malé částečky. Tím dochází k separování na sítu, probíhá oddělení magnetem a máme produkt, kde jsou namleté části lednice,“ popsal výrobu projektový manažer.

Jsou to plasty, neželezné kovy, kovové části. Polyuretan se zpracovává ještě dále.

Tato linka zaměřená na recyklování elektroodpadů, konkrétně chlazení je relativně nová. „Linku společně s druhým stupněm recyklace jsme postavili v roce 2018 a v roce 2019 jsme ji spouštěli,“ vysvětlil Ležák. Její instalace vyšla na více než 148 milionů korun a má kapacitu 90 kusů za hodinu.

Praktik system však není v České republice jediná firma, která se zabývá recyklací chlazení. „Je ještě jedna společnost v Havlíčkově Brodě, která také zpracovává chlazení. My máme 50 procent trhu a Havlíčkův Brod má druhou půlku,“ upřesnil Ležák.

Kromě elektroodpadů se ve firmě recyklují rovněž umělé hmoty. Pomocí technologického procesu na třídění plastů zpracovává Praktik system také vícesložkové plastové odpady, jako jsou nárazníky, přístrojové desky, interiérové plasty z aut nebo díly z palubních desek. Takto zpracované plasty plně nahrazují původní vstupní surovinu. Získaný materiál pak putuje zpět do výroby i k jeho původním producentům. Součástí portfolia je také logistika a sběr použitých chladiv po celé České republice.

Největší problém mají se sezonností, protože lidé vyhazují nejvíce ledničky po Vánocích nebo po různých slevových akcích, jako je Black Friday.

