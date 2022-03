Finanční pomoc uprchlíkům vysvětlila starostka České Lípy Jitka Volfová: „Snažíme se o ně co nejlépe postarat a zajistit jim důstojné podmínky pro jejich pobyt. To však znamená neočekávané výdaje například na energie nebo vybavení bytů či školních tříd, kde by se ukrajinské děti mohly učit. Peníze proto využijeme na tyto účely a na úhradu dalších výdajů, které mohou v této situaci přijít,“ uvedla starostka.