Potřeba jsou hlavně nejrůznější obvazy, zaškrcovadla nebo ortézy. Dále spacáky, deky nebo hygienické potřeby. Sběrné místo je otevřené ve všední dny od 9 do 12 a od 13 do 17. V sobotu do 15 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin.