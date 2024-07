Jednodušší správu poplatků si slibuje Liberecký kraj od nového platebního portálu, který se v testovacím režimu spouští v Doksech a Kunraticích u Frýdlantu, postupně by na něj mohly přejít všechny obce v kraji. Platební portál by měl ulehčit správu poplatků jako jsou ty za psy či odpad a zjednodušit jejich placení občanům.

Úspora času, jednodušší a přehlednější provádění plateb ze strany poplatníků a usnadnění práce příjemcům poplatků při jejich evidenci. To vše přináší nový krajský platební portál, jenž poprvé v testovacím režimu vyzkouší v průběhu letních prázdnin Doksy a Kunratice u Frýdlantu. Od září 2024 by pak měl být portál spuštěn oficiálně a postupně se do něj budou moci připojit všechny obce a města na území Libereckého kraje.

„Inspiraci pro spuštění platebního portálu jsme našli ve Středočeském kraji, který ho provozuje již od roku 2021. Platební portál bude určen zejména pro komunikaci mezi občany na straně jedné a městy a obcemi na straně druhé v souvislosti s agendou plateb různých poplatků, a to například za odpad či psa. Cílem by měla být úspora času a zjednodušení celého procesu evidence poplatků,“ uvedl radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje Jiří Ulvr.

Zprovoznit platební portál bude mít za úkol Agentura regionálního rozvoje. Spuštění portálu a jeho provoz v roce 2024 vyjde odhadem na více než 877 tisíc korun včetně DPH, přičemž služba pro obce a města bude zdarma, náklady bude hradit Liberecký kraj.

„Jsme samozřejmě připraveni obcím a městům v regionu se spuštěním a provozem co nejvíce pomoci a budeme s nimi toto téma aktivně komunikovat,“ doplnil Ulvr.

