Firma se bude starat o široké spektrum činností. K jejich povinnostem bude patřit zajištění seče, kácení stromů, zastřihávání keřů, pletí, zakládání nových květinových záhonů a péče o ně, výsadba keřů, stromů a sběr listí. Česká Lípa je pro údržbu zeleně rozdělena na tři oblasti.

První zahrnuje sídliště Slovanka, Střelnice, Sever, Lada, Újezd, ulice Mikovcova a Havlíčkova, centrum města, kruhové objezdy a Městský park. Druhou oblast tvoří část města za silnicí II/262 (směr Sosnová a Zahrádky) a přidružené obce, třetí sídliště Špičák, křížový park, park 28. října, starý Újezd a ulice Purkyňova a U Nemocnice.

„Velmi nám záleží na vzhledu zelených ploch ve městě, radost mám například z kruhového objezdu v Děčínské ulici nebo pod nemocnicí. Klademe velké nároky na odbornou kvalifikaci, a to především pro oblast první, kam patří historické centrum města a Městský park. Jedná se o památkovou zónu s největším množstvím květinových záhonů a další výzdoby,“ zdůraznila českolipská starostka Jitka Volfová. Usilují proto o to, aby se o tuto oblast staral člověk se zahradnickým vzděláním a praxí nejméně pět let.