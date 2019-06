Poselství knižního festivalu v Liberci? Děti už zase začínají více číst

Liberec – Dnešní děti nečtou, zajímá je jen mobil a tablet. Pokud si to myslíte i vy, vydejte se na knižní festival do Liberce. Potkáte tam tolik bystrých a vnímavých dětí se zájmem o knížky, že vám to nejen na dlouho vydrží, ale především trochu pozmění pohled na nejmladší generaci.

Hned první skupinu, na kterou jsem narazila, byli školáci ze Cvikova. U jednoho ze stánků objevili novou hru, kupodivu nikoliv počítačovou, ale co je nadchlo především, bylo světe div se setkání s písničkářem a básníkem Jiřím Dědečkem. Soud v České Lípě trestal za mrtvé tygry. Berousek dostal podmínku Přečíst článek › „Zpíval a přednášel své básničky a na závěr byl i prostor na otázky. Ptal jsem se, jestli jdou i jeho dcery v jeho šlépějích a jestli ho zpívání a psaní hlavně baví, nebo je to pro něj spíš zdroj obživy,“ svěřil se páťák Marko. To, jak kultivovaně a plný zájmu se vyjadřoval, mě uzemnilo. Když přišla řeč na knížky, prozradil, že má právě rozečtenou knížku Hvězda severu ze Severní Koreje a také Rychlé šípy. O tyhle děti strach mít nemusíme. FENOMÉN ŽÁČEK Hlavním „tahákem“ letošního ročníku byl ale bezesporu básník Jiří Žáček. Není divu. Jeho slabikář patří k těm nejkrásnějším a vyrostly na něm tisíce dětí. Potvrzují to i žáci ze ZŠ Husova v Liberci, kteří si besedu s autorem nenechali ujít. „V první třídě jsem četla jeho slabikář a teď jsem ráda, že se tu s ním setkáme. Básničky pana Žáčka čte ráda i moje maminka a moje sestra už půjde do školy, tak si už taky brzy bude číst v jeho slabikáři,“ prozradila Kristina Tomášková ze 4. A. S papírem si běžela pro básníkův podpis, chce si ho vlepit do jedné z jeho knížek. Splašky unikají do řeky Ploučnice. Družstvo slibuje nápravu Přečíst článek › Že právě Žáčkův slabikář a čítanka patřily a stále patří mezi jejich nejoblíbenější četbu, se shodli i její spolužáci Helena, Matouš a Dominik. Stejně jako Marek, který k Žáčkovým básničkám přidal ještě oblíbené komiksy, a Sebastian, který prozradil, že je pro něj Žáčkova čítanka stále jeho nejmilejší knihou. K výčtu oblíbených přidal ještě Puntíčkáře. Jiří Žáček boduje i u dětí v ZŠ Tomáše G. Masaryka v Hrádku nad Nisou. I odtud přijely děti na besedu s oblíbeným spisovatelem. „Když si mají vybrat nějakou básničku, kterou budou recitovat, většinou je to právě Jiří Žáček,“ potvrdila učitelka Aneta Tvrzníková. NEZAVRHUJTE KOMIKSY V minianketě mezi desítkami dalších dětí defilovaly hned po Jiřím Žáčkovi hlavně komiksy. Z knížek pak seriál příběhů Malého poseroutky. „To je mezi dětmi prostě hit. Můj syn, který moc číst nechtěl, se právě přes tyto příběhy 'pročetl' k dalším knížkám a dnes je z něj velký čtenář,“ přiblížila Markéta Ježková z Fričova knihkupectví, u jejíhož stánku se to dětmi jen hemžilo. Další knihou, která podle ní mezi dnešními dětmi „frčí“, je i přes výpravné filmové zpracování Harry Potter. A samozřejmě komiksy. Nejen Čtyřlístek. V komiksové podobě dnes vychází i klasika, jako jsou třeba verneovky nebo dokonce Karel Čapek. „Já bych je rozhodně nezavrhovala. Naopak! Právě na nich se děti rozečtou. Vidím to v praxi. Začnou u komiksů a pak přijdou už pro běžné knížky,“ řekla z 25leté zkušenosti za knižním pultem. Školku Na Výsluní čeká velká rekonstrukce za miliony Přečíst článek › Podle oslovených učitelek čtou více dívky. Četba pak ustupuje s věkem. „V páté třídě čtou všechny děti, u sedmáků je to už horší, “ potvrdila Aneta Tvrzníková. A stejně nadějně to vidí i Markéta Ježková. „Mám pocit, že nám tady dorůstá nová čtenářská generace, na rozdíl od té předchozí jsme si ji už docela vychovali,“ zhodnotila. Velký vliv na tom podle ní má osvěta. „O důležitosti četby se opakovaně mluví. Ve školách, v médiích… Myslím, že jsme ušli velký kus cesty,“ dodala. Festival dětského čtenářství na tom má bezesporu svůj velký podíl. Alespoň na Liberecku. „Jen letos se nám přihlásilo 140 tříd. Díky finanční podpoře kraje se sem dostanou i mimoliberecké děti,“ pochvalovala si za organizátory Radka Vojáčková z krajské knihovny. Festival potrvá do pátku. Kromě knížek tam děti najdou i výtvarné dílny, kde si třeba na základě pohádky mohou vytvořit svůj díl encyklopedie. Nebo se ve stánku Albatrosu naučit, jak a podle čeho si vybrat tu správnou knížku. Stejně jako v předchozích letech je součástí festivalu i audiokniha, kterou namluvily samy děti. Letošním titulem bude Dům doktora Fišera. O tom, že knihovnice mají při výběru šťastnou ruku, svědčí i první z titulů knížka Uzly a pomeranče, která byla nedávno také zfilmována.

Autor: Jana Švecová