Doksy - Pestrý program plný zábavy, soutěží a atrakcí. To je hlavní devíza Dětského dne, který se tradičně koná v rekreačním areálu Poslův mlýn u Doks.

Dětský den v Doksech. | Foto: Deník/Petr Šimr

V neděli 1. června se uskuteční už pátý, jubilejní ročník oblíbené a hojně navštěvované akce, již pořádá město Doksy ve spolupráci s areálem Poslův mlýn za pomoci členů dokského Sboru dobrovolných hasičů.

Děti si v rámci soutěží vyzkouší lukostřelbu, foukačku, nízké lanové překážky a taneční podložky. Za vynaložené úsilí dostanou žetony, které si budou moci vyměnit za ceny dle vlastního výběru.

Zlatým hřebem celého programu bude skoro dvouhodinové vystoupení Inky Rybářové, známé autorky dětských písniček a pořadů a zakladatelky stylu baby-pop.

Taneční skupiny

Pravidelnými hosty na Poslově mlýně bývají taneční skupiny z Českolipska. Své taneční umění předvedou dvojnásobní mistři světa, skupina Image z Jablonce nad Nisou, či českolipské taneční skupiny Country Road (3 tituly mistra ČR) a Dance C.Lock 7 Even, fungující pod DDM Libertin. Program obohatí i mažoretky z Dubé.

K zábavě nepochybně jistě přispějí pouťové atrakce: řetízkový kolotoč, nafukovací skluzavka, bungee jumping apod. „Ani letos nebude chybět tolik populární malování na obličej dle přání dětí," vyzdvihuje jednu z možností Vladimír Vladimirov, kterému areál patří.

Děti si tu budou moci zdarma zaskákat na obří vzduchové trampolíně, která se těší velké oblibě u všech věkových kategorií. Nejmenší děti určitě ocení dětská hřiště s pískovištěm a prolézačkami.

Jako každým rokem předvedou hasiči z Doks simulovaný zásah. A v samém závěru ještě jednu disciplínu: Skok do pěny. Tak dorazte, bude to stát za to!

Inka Rybářová• moderátorka dětských pořadů, zpěvačka písní pro děti

• vydala 6 CD s písněmi pro děti, bude hlavní hvězdou Dětského dne v Poslově mlýně v Doksech

• pro děti má připravené devadesátiminutové pásmo

• Dětský den v areálu Poslův mlýn startuje v neděli ve 13 hodin, nabídne soutěže a atrakce