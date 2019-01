LINDAVA - Cvikovští zastupitelé schválili prodej budovy, ve které je lindavská pošta.

Pošta v Lindavě | Foto: Deník/Petr Jeník

Ke každému článku je otevřená diskuse.

Sdělte všem svůj názor na věc.

Vaše názory nebudeme cenzurovat a uvidí je ti, kterých se článek týká. (srolujte dolů pod článek a přidejte také svůj příspěvek do diskuse)

Cvikovští zastupitelé schválili prodej budovy, ve které je lindavská pošta. Budova je ve špatném technickém stavu, a tak se jí proto chce zbavit.

Problém je však s poštou, která je zde v nájmu. Podle slov cvikovských zastupitelů Česká pošta nebude chtít v obci svou pobočku dále provozovat, pokud by se měla přestěhovat do jiného objektu. Někteří dokonce tvrdí, že budova je v tak zoufalém stavu, že pošta nebude chtít provozovat své služby ani zde a proto rozhodli, že budovu raději prodají.

„Vůbec se mi nelíbí záměr prodat tento objekt. Jsem na poště závislý. Chodím si tam každý měsíc pro důchod,“ řekl pětasedmdesátiletý místní obyvatel Karel Moravec. Stejně jako on, je mnoho obyvatel obce v důchodu a na místní poštu si chodí pro své penze.

Podle slov zastupitelů, kteří jsou zároveň členy osadního výboru však pobočka pošty v Lindavě naopak občany obtěžuje. „Už nyní je zde tak krátká a nevyhovující otevírací doba, že ti, co pracují nemají čas si své zásilky zde vyzvedávat,“ řekl cvikovský zastupitel a člen osadního výboru Petr Beránek.

Česká pošta by ráda pobočku v Lindavě zachovala. „Máme nějaké náznaky o tom, že Cvikovští by budovu rádi prodali. Budeme se snažit poštu v Lindavě zachovat,“ řekla tisková mluvčí České pošty Dita Václavíková. „Pokud se městu podaří budovu skutečně prodat, budeme jednat s novým majitelem, abychom zde pobočku zachovali. Pokud se nám to nepodaří, mohu místní obyvatele ujistit, že poštovní služby zde zajistíme jinak,“ dodala. „V úvahu přichází například motorizovaný doručovatel, který by vozil důchodcům peníze přímo domů,“ upřesnila dále Dita Václavíková.