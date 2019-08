Rovných 30 závodů ve Skotsku, kolébce skotských her, má za sebou čerstvý mistr světa v této disciplíně, teplický rodák Vladislav Tuláček. Teď přijede obhájit i své několikanásobné vítězství na Sychrov. Už příští pátek tam vypuknou oblíbené Skotské hry. Největší svého druhu v Evropě.

„Ve Skotsku jsem byl od letošního května a zúčastnil jsem se třicítky závodů včetně těch největších a deset jich je ještě přede mnou. Na ty největší se přijíždí dívat i členové britské královské rodiny. Letos jsem si podal ruku dokonce s princem Charlesem, který je jejich velkým fanouškem,“ pochlubil se Vladislav Tuláček, který na Sychrově sbírá jednu trofej za druhou.

Hody a vrhy

Ve skotských hrách jde především o vrhačské disciplíny: vrh koulí nebo kamenem (7,26 nebo 10 kg), hod závažím do dálky a do výšky (10 nebo 25 kg) a hod kládou (5 6 m). K vrcholům soutěže patří hod kládou, která má kolem 60 kilo. Teplický silák si už ale poradil i se stokilovou.

Na závody, které jsou tradičním vyvrcholením Skotských her na Sychrově, dohlíží rozhodčí a také komisaři z Agentury Dobrý den, kteří všechny dosažené rekordy zapisují do aktuálního vydání Knihy rekordů, která je českou variantou slavné Guinessovy knihy rekordů.

V rolích sudích se už několik let prezentují herci Divadla F. X. Šaldy v Liberci Martin Polách a Ladislav Dušek. Soudcovat by měli i letos. „Byl bych moc rád a doufám, že to vyjde s termínem. Točím teď nějaké další díly Ulice, protože rozepsali moji roli,“ prozradil Dušek.

Whiskey, tanec a zpěv

Neoddělitelnou součást Skotských her, kterých se pravidelně účastní stovky milovníků skotské hudby i tradic, tvoří hudební program. Ten začne pochodem dudácké kapely a pokračovat bude celodenním maratonem tuzemských i zahraničních interpretů. „Každý rok se snažím přivézt nějakou hvězdu. Tou letošní bude skotská kapela RURA a špičkové hudební a taneční trio Hood, Wink & Swagge z USA, které patří v produkci tradiční skotské hudby k nejlepším na západní polokouli,“ pochlubil se zakladatel a organizátor Skotských her na Sychrově Václav Rout.

Z tuzemských hvězd se na pódiu představí české legendy keltské hudby, kapely České srdce a Asonance, i dravě nespoutaní Vintage Wine s charismatickým zpěvákem Petrem Polákem. Hudební produkci zakončí hodinu po sobotní půlnoci dudák na zámecké věži.

Kromě hudby nebude chybět ani výuka tradičních skotských a irských tanců v režii skupin Caledonian Club a Jizerský bodlák, přehlídka britských autoveteránů nebo ukázky života v původních keltských hradištích i exkurzy do druhé světové války, kde čeští piloti bojovali v řadách britských perutí.

S třicítkou v zádech

Samostatnou kapitolou pak bude ochutnávka skotského zlata čili pravé skotské whisky, kterou do Čech ze skotských palíren dováží právě Václav Rout. Letošní novinkou bude řízená ochutnávka, která zájemcům prozradí vše o pálení, chuti i historii tohoto národního nápoje, jehož kvalita se posuzuje podle stáří. „Letos poprvé nabídneme i třicetiletou whisky,“ uvedl Václav Rout a dodal, že si tím připomeneme 30 let svobody, kterou od roku 1989 zažíváme.

Chybět bude naopak oblíbený stylový autobus tulamorky. „Bohužel ho k propagaci značky koupili Poláci, takže ho můžete vidět pouze tam,“ upozornil Rout.

Další letošní novinku ocení všichni ti, kteří vyzkoušeli dobrodiní tradičního skotského kiltu. „Letos poprvé jsme na Skotských hrách zavedli tradici klanových stanů, které jsou na podobných setkáních určeny pro ty, které spojuje sounáležitost s nějakým určitým klanem či skupinou. V letošním roce proto otevíráme stan pro ty, které spojuje oděv z českého národního tartanu. Látky, z níž se kilt šije v českých národních barvách a která je oficiálně registrována ve Skotsku,“ podotkl Rout.

V pořadí 19. Skotské hry na Sychrově odstartují v pátek 23. srpna, hlavní program začne v sobotu v 9.15 a skončí hodinu po půlnoci.

Skotsko bylo v hlasování většinově proti vystoupení. Jak se dívají na současný vývoj třeba vaši přátelé ve Skotsku ?

Když výrobci whisky podporovali setrvání v EU, jistě věděli proč. Celých 20 procent exportu Velké Británie představuje právě skotská whisky. Podle zveřejněných údajů to dělá 4,7 miliardy liber ročně. A země EU představují největší odbytiště. Takže se celní zátěž v britské ekonomice bezpochyby dost projeví.

Proč podle vás Skotové hlasovali výrazně odlišně od zbytku Velké Británie? Hraje v tom roli právě vývoz whisky?

Myslím, že Skotové se budou vždycky vymezovat vůči Britům. Je v tom i určitá snaha o to být samostatní a nezávislí. Alespoň tak to vnímám já.