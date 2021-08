Už jen místy slehlá tráva kolem říčky Svitávky v Zákupech dává tušit, že se tudy o víkendu 17. a 18. července přehnala velká voda. Při vší smůle se do Svitávky nestihla během intenzivního deště splavit všechna voda z krajiny. I přes účinnou prevenci způsobila Svitávka na městském majetku škody za 13 milionů korun.

Povodeň v Zákupech v roce 2021. | Foto: Hasiči Zákupy

„Přetekly meandry a louky u Velenic, ale výhodou bylo, že vlna nepřinesla bahno jako před jedenácti lety. Byla to teď jen voda, která šla rychle dolů,“ komentoval s odstupem nynější záplavu starosta Zákup Radek Lípa. Za plus považuje také fakt, že byl víkend a hodně obyvatel bylo doma, a pokud byli vodou ohroženi, mohli si zabezpečit majetek a ochránit své životy. „Ihned po varování ze Cvikova jsme vyrazili do ulic, bouchali jsme na lidi, posílali textové zprávy, aby se přichystali, přeparkovali si auta, z přízemí domů si vynesli do patra vše důležité, aby zabezpečili zahradní techniku a podobně. Evakuovali jsme kemp na koupališti, a tak díky tomu byly škody nižší,“ uvedl starosta.