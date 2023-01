„Tu noc byl tak velký mráz, že zamrzala mobilní požární technika. Když na místo dorazila plošina až z Jablonce nad Nisou, byla nepoužitelná. Prostě zamrzla,“ konstatoval současný ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru LK v České Lípě Ladislav Vakula. Kvůli mrazu měly jednotky i delší dojezdový čas. „Navíc sněžilo a zásah probíhal v noci. Asi největší roli ale sehrálo pozdní nahlášení,“ řekl Vakula.

Požár v Zahrádkách v lednu 2003

Předpokládaný čas vzniku požáru: 30. ledna v 17.15 až 17.30 hodin

Čas ohlášení: 30. ledna ve 20.12 hodin

Lokalizace požáru: 31. ledna v 19.30 hodin

Likvidace požáru: 2. února v 9.00 hodin

Jak potvrdil, příčina požáru nebyla nikdy jednoznačně určená. Asi nejblíže pravdě je, že se oheň rozšířil od elektrické přenosné svítilny bez ochranného krytu, umístěné v blízkosti hořlavé látky, například dřevěného obložení, rámu dveří, části oděvu nebo izolačního materiálu. „Požár se v nedokonalém hoření velmi dlouho dusil pod střechou. Teplota uvnitř pak byla tak vysoká a připravená, že když se tam dostal první kyslík, všechno v celém objemu najednou, co by jinak například hořelo hodinu, shořelo za pět minut,“ nastínil plukovník Vakula s tím, že v odborné terminologii se tomu říká „flashover efekt“. Nelze u něj dobře odhadnout, kdy nastane, a zcela ruší zásadu, že při zemi je menší teplo. Hasiči se kvůli němu mohou během zlomku vteřiny ocitnout doslova v moři plamenů.

Plech na střeše přinesl další problém. Běžně se střecha hasí tak, že se proudnicí nadzvednou tašky a začne se tam stříkat. Budova se ochladí a odvádí se teplo, čímž se hoření zpomaluje. „Jenže měděný plech vodním proudem neprostřelíte. A kdybychom zkusili plech proříznout pilou, plamen, který by tudy proniknul, by měl sílu autogenu, protože zespodu pronikal studený vzduch,“ vysvětlil Vakula. Tento efekt hasiči zase nazývají „backdraft“ a jde o výbuchy hořlavých plynů a par, které nastávají poté, co se naředí horké plyny s běžnou koncentrací kyslíku.

Změny pravidel

„Požár v Zahrádkách byl zlomový. Do té doby nebyly žádné požárně-technické normy na historické budovy, které mívaly velké výjimky. Až na základě větších požárů, jako byl tento, se normy pro historické objekty začaly řešit,“ dodal Vakula. Vývoj požáru ovlivnilo i zřícení zvonice. Prorazila strop do velkého sálu a oheň se rozlil do druhého patra. Hasiči ho dostali pod kontrolu až druhý den v půl osmé večer. Požár zcela uhasili až 2. února ráno. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči.

„Po dvaceti letech mně ve vzpomínkách zůstává, jak mohutný, obrovský požár to byl, že jsme měli potíže s dopravou vody a zamrzajícími hadicemi, navíc trval tři dny. Kolikrát se nám v určitých prostorách zdálo, že už je zlikvidován, ale jelikož tam konstrukce byly duté, oheň se dál nevyzpytatelně šířil vystýlkou, docházelo k neustálému prohořívání,“ řekl bývalý profesionální hasič Karel Vacek, který druhý den požáru v Zahrádkách zastával funkci velitele zásahu.

Budoucnost vyhořelého zámku zůstává nejistá. Univerzita zvažuje jeho prodej

Podle vyšetřovatelů vznikl požár už někdy kolem půl šesté odpoledne, ale nahlášen byl až po třech hodinách, když už plameny ze střechy zámku šlehaly ven. Zasažená v tu chvíli byla střecha celého levého průčelí zámku. Postupně plameny zachvátily i zvonici a další zámeckou věž.

Zahrádecký starousedlík Lubomír Dlabač, který žije v domě v blízkém sousedství zámeckého areálu, si prý i po dvaceti letech vzpomene, jak už ležel v posteli, když ho vzbudili s voláním, že hoří zámek: „Je ho škoda. Byl v dobrém stavu, fungoval, měl nejlepší prostory pro kulturní a společenské akce, takové ani Lípa neměla,“ mínil Dlabač. Rovněž nedávno zvolený starosta obce Martin Macho si na nešťastnou událost i po letech uchovává osobní vzpomínky. „Byl jsem kluk, pamatuji, že v zámku, kde pracovala moje matka, ještě v těch dnech probíhala nějaká částečná rekonstrukce. Půdu jsem měl dokonale prolezlou, ale nic tam nebylo, jen prach. Požár začal v noci, vydával děsivý zvuk, voda všude mrzla, šíření určitě pomohlo staré točité dřevěné schodiště i zřícení věžičky dovnitř budovy. Hasiči se snažili zachránit východní trakt, vynášeli z něj i část inventáře,“ shrnul dojmy z roku 2003 starosta Martin Macho.