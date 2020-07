Pozor na uzavírky! Z Lípy do Zákup o víkendu neprojedete

O následujícím víkendu bude zcela uzavřená část silnice II/262 ze Zákup do České Lípy, a to v úseku od odbočky na Žizníkov po křižovatku silnice s ulicí Liberecká a Pod Špičákem v České Lípě. Uzavírka je naplánovaná od sobotní 6. hodiny ráno do nedělní 22. hodiny. Objízdná trasa pro veškerou dopravu vede přes Pihel, Bukovany, Písečnou a Dobranov.

Uzavírka. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Tröster