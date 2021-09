„Seznam přihlášených je prakticky plný, zbývá jen několik volných míst,“ informoval mluvčí závodů Jindra Lasík. Podle něj, je velice pěkně obsazena kategorie formulí, kde se ve společném závodě postaví vedle sebe tři formule 3 a deset monopostů MTX. „Další zajímavé automobily se proto objeví v demonstračních jízdách. Letos se asi na závodní dráze neobjeví Karel Jílek, jeden ze zakladatelů Metalexu, ale diváci se mohou těšit na další unikát,“ poznamenal Lasík a upřesnil, že tím je spider MTX, s nímž startoval jako vůbec první Čech v závodech Intersérie a do vrchu Miran Velkoborský.

Vůz objevil nedávno v Anglii Stanislav Profeld a poprvé vystavil letos při závodě do vrchu Zbraslav – Jíloviště. Není vyloučené, že při demo jízdě usedne za volant po třiceti letech vedle Stanislava Profelda také Miran Velkoborský. „V demo jízdách předvede například Stanislav Kafka speciál MTX 160 RS, tentokrát přiveze druhý tento automobil ještě Karel Horník. Vyloučena nejsou ani další překvapení,“ doplnil Lasík.

Připomeňte si atmosféru Podzimního Sosnění z roku 2019

Součástí 1.srazu MTX bude i výstava závodních nebo sériových automobilů MTX včetně prototypů a motocyklů. Nejvíce je v tuto chvíli obsazena nejzajímavější kategorie 5, do které je přihlášeno čtrnáct automobilů. Jako například Škoda 130 RS i 130 LR, Jaguar XJR, Austin Mini, MG Midget nebo tradiční obrovitý Citroën SM tradičního účastníka Hanse Joswiga. Největší hvězdou bude Jiljí Chmelař, mistr republiky ze sedmdesátých let v závodech do vrchu. Měl by představit s nově renovovaným Mini Cooperem z roku 1964. Také v dalších kategoriích se objeví zajímavé automobily jako například Ford Escort RS2000, BMW 1601, Porsche 911 Lotec, Maserati Biturbo a další.

Pořadatelé zvou i majitele motocyklů a automobilů, aby přijeli své skvosty alespoň vystavit. Vstupné diváci neplatí.