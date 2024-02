Na Českolipsku získaly ze sbírky Pozvedněte slabé peníze dvě organizace

Studenti a mladí dobrovolníci vybrali v loňské sbírce Pozvedněte slabé celkem 185 tisíc korun a peníze si rozdělilo dvanáct regionálních neziskových organizací. Co do výše finančního obnosu byl nejúspěšnější Domov u Spasitele ve Frýdlantu, přímo v České lípě získala 9 tisíc Charita Česká Lípa na terapeutickou péči pro děti z pěstounských rodin a stejná částka putovala do Nového Boru na provoz firemního auta pro Občanskou poradnu pro seniory.

Sbírka Pozvedněte slabé. | Foto: LK