Opravené jsou pouze dvě ze čtyř stěn budovy, fasáda naproti OD Andy letos nebude natřená. Nátěr město dokončí na jaře 2022. Současně bude dokončena i oprava dvorní fasády. Veřejnou zakázku na restaurování zbývající fasády směrem do ulice Jindřicha z Lipé město bude soutěžit příští rok.

Kavárna Union v České Lípě.Zdroj: Město Česká LípaZakázku na restaurování fasády kavárny Union, která byla poškozena zatékáním děravou střechou, se po několika marných pokusech podařilo městu vysoutěžit na konci roku 2020. Zakázku získala firma COR INTERIORS, která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 2,6 milionů korun.

„V letošním roce se tak firma pustila do restaurování fasády. V poměrně krátkém čase zvládla opravit fasádu směrem do proluky vedle kavárny Union, poté začala pracovat na fasádě směrem do Sokolské ulice. Při práci se však zjistilo, že rozsah poškození fasády je větší, než se předpokládalo a firma v rámci smlouvy pravděpodobně dokončí pouze tři fasády ze čtyř,“ popsal místostarosta České Lípy Martin Brož.

Práce jsou nyní téměř dokončeny. Provedení nátěru v tomto počasí však nedoporučili památkáři, firma tak nátěr dokončí na jaře příštího roku, kdy dokončí i opravu štítové stěny zasahující nad sousední budovu.

„Je nám to opravdu velmi líto, že se rekonstrukce kavárny Union takto protahuje. Nejprve se nedařilo najít firmu a když se nám to povedlo, nevyhnuly se nám další komplikace. Jelikož víme, jak je obtížné firmu na restaurátorské práce najít a záleží nám na tom, aby práce byla odvedena kvalitně, budeme firmu na restaurování čtvrté, zbývající fasády směrem do ulice Jindřicha z Lipé soutěžit v příštím roce s tím, že fasádu opravíme pravděpodobně až v roce 2023,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.