Práce na dlouho plánovaném obchvatu České Lípy už začaly přeložkou vedení vysokého napětí. Samotná stavba silnice začne na přelomu března a dubna. Na setkání s občany města to v pondělí řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Další část obchvatu povede z českolipské Dubice do Dolní Libchavy. | Foto: ŘSD

Stavba prvního, 1,5 kilometru dlouhého, úseku z Dubice do Dolní Libchavy přijde bez DPH na 544 milionů korun. Navázat by měla ještě druhá etapa dlouhá přes deset kilometrů z Dolní Libchavy do Nového Boru.

O obchvatu, který měl v České Lípě odvést dopravu mimo obydlená území, se mluví od 90. let. Město s 37.000 obyvateli je jedním z mála, která obchvat nemají. Středem České Lípy po silnici I/9 denně projede přes 14.000 aut, po Děčínské ulici až 25.000 aut za 24 hodin. „Hlavně auta, která jedou na Děčín, nám v exponovaných časech zacpávají část města. Je to problém, je tu prašnost, hlučnost, chvějí se domy, takže obchvat je nutností, a jsem ráda, že už jsme před zahájením stavby," řekla starostka Jitka Volfová (ANO).

„Hlavní práce začnou zhruba za tři měsíce, stavba to bude složitá," řekl ředitel liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Wohlmuth. Kdyby v roce 2010 tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné) z úsporných důvodů stavbu spolu s dalšími deseti projekty nezastavil, mohla už být pode něj dávno hotová a možná i komfortnější. Pokud vše dobře půjde, měla by podle Wohlmutha první auta po obchvatu projet koncem příštího roku.

Silnice I/9 od Nového Boru na Prahu patří k nevytíženějším komunikacím v České Lípě. Denně po ní projede kolem 15.000 aut, samotná stavba obchvatu se podle starostky dotkne obyvatel města minimálně. Souběžně ale bude dělat ŘSD rekonstrukci estakády na I/9 bezmála za 300 milionů korun. Běžná oprava mostu z konce 80. let minulého století nestačí, diagnostika odhalila vážné závady, které významně snižují jeho životnost. Za provozu se bude rekonstruovat 726 metrů dlouhý most, doprava bude řízena semafory.

Stavba obchvatu má své odpůrce, spolu s ekologickými organizacemi se proti ní postavili například lidé ve Slunečné nebo Skalici u České Lípy. Obávají se poškození přírody, velkého zásahu do krajiny, rozdělení pozemků i zátěže pro obyvatele v blízkosti plánované silnice. Účelnost investice zpochybnil na dnešním jednání liberecký politik Jindřich Felcman (Zelení), podle kterého nová silnice městu neuleví a snížení zátěže ani znečištění ve výsledku nepřinese.

Obchvat by měl po dokončení výrazně odlehčit přetížené spojnici mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést dopravu mimo osídlení. Práce na projektu začaly v roce 2008 výstavbou mimoúrovňové křižovatky v Sosnové. Hotová je tak část první etapy, která končí na začátku České Lípy v Dubici. České Lípě zatím dokončený úsek významnou dopravní úlevu nepřinesl, příprava toho navazujícího navíc musela po zastavení stavby začít znovu.

Dostavba obchvatu je rozdělená do dvou etap, na první úsek z Dubice do Dolní Libchavy, naváže ještě druhý úsek z Nového Boru do Dolní Libchavy, který podle Wohlmutha přijde v současných cenách na více než 1,8 miliardy korun. „Čeká nás ještě obrovská majetková příprava," doplnil. Kdy by mohly práce začít, ale dnes nedokázal odhadnout, ŘSD zatím nemá výjimku z ochrany zvlášť chráněných živočichů a rostlin.

Zdroj: Ladislava Sdrzallek