Opravy kanalizace uzavřou od pondělí 12. dubna silnici II/270 přes Vrchovany. Omezení je naplánované až do konce července.

Oprava vodovodního potrubí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Poté bude provoz uzavřen jen částečně, a to až do konce října. Na rekonstrukci potrubí naváže oprava silnice. Objízdná trasa povede přes Nový Berštejn, Jestřebí, Staré Splavy do Doks a opačně. Uzavírka se dotkne i autobusové dopravy na trase z Doks na Prahu.