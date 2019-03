V rozhovoru pro Týdeník Českolipsko promluvil Petr Lubovský o tom, co péče o přehradu obnáší. „Práce s vodou a u vody má smysl, je potřebná pro všechny,“ říká Lubovský

Kdy poznáte, že máte vodu držet nebo pustit?

Když začne tání, začne se plnit nádrž, tak po domluvě s dispečinkem, pouštím tolik vody, co oni chtějí odpustit. Šoupata nechávám buď otevřená nebo uzavřená, nic mezi tím neexistuje. Ve své podstatě je to proto, abychom mohli provádět údržbu. Jednou šoupě je pro stálý odtok, k přepadům další malé, kde v podstatě to, co přiteče do přehrady, tak odteče, a když potom přitéká více než stačí odtékat, tak se to pouští většími uzávěry.

Jak probíhá spolupráce s dispečinkem?

Náš centrální dispečink dává pokyny, protože dispečeři vědí, kde na soustavě mají kolik vody, vidí, jaké mají zásoby, jak se nádrž může napustit. Nebo naopak se zavírá, abychom pod námi nezpůsobili povodeň. A to je vlastně celá funkce této hráze, má hlavně zabránit záplavám.

Jaký je váš běžný pracovní den?

To je tak: ráno musíte v sedm hodin udělat sérii různých měření, například změřit teplotu vody v nádrži, v zimě také sílu ledu v nádrži, pak jdete pod přehradu a tam také změříte teplotu vody, odečtete, jaký máte stav vody pod nádrží, z toho si dále odečtete, jaký máte průtok vody, to vše je nutné zapsat a do osmi hodin všechno nahlásit na dispečink povodí. Zároveň pro Český hydrometeorologický ústav posbírám data, konkrétně zapíšu vše kolem stavu počasí, něco je zapisováno automaticky, něco je potřeba odpozorovat. Potom už záleží, co je naplánované k běžné údržbě. Také dělám pravidelné kontroly celé hráze.

