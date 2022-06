Soutěžící se utkali ve střelbě z vlastnoručně vyrobeného praku na pevný cíl v podobě pánvičky. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, a to muži, ženy, děti a speciální kategorie, ve které se střílelo z praku se zavázanýma očima. „Střelec měl k dispozici jednoho pomocníka, který mu nabíjel a směroval ho v rámci míření na cíl. Perfektně to dodalo na pocitu z události, ze které by měli lidé odcházet s úsměvem na tváři a neobyčejnými zážitky,“ zdůraznil za organizátory Dan Sova.