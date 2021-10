Za pozornost stojí fakt, že voliči ANO či SPD přijímají kandidátky, tak jak je strany sepíší, preferenční hlasy pak jsou v zcela mizivém počtu. Lidé ze vsi Slunečná přišli volit poslance v roce 2017 v menším počtu (68,5%) a tehdy tu bezkonkurenčně vyhrálo ANO. Ještě menší zájem projevili zdejší obyvatelé o volby do krajského zastupitelstva v roce 2020, volilo 56,3 % oprávněných voličů.

Vítězem z pohledu volební účasti je na okrese Česká Lípa se 78,6 % obec Slunečná, kde měli 126 zapsaných voličů. Ti přišli v tak hojném počtu hlasovat, i když nedávno, 18. září se zde v mimořádných komunálních volbách rozhodovali o svých zástupcích na tamní radnici. To jich přišlo k urně dokonce přes 85%.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.