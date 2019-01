Severní Čechy - V předvánoční čas jsme zvyklí na typickou evropskou náladu. Osvětlený stromek, ozdoby, vánoční koledy, kadidlo. Předvánoční náladu, včetně jesliček, mají rádi ateisté i křesťané, protože jde o zážitek pohody celého společenství.

Ilustrační foto. | Foto: Ondřej Pojmon

K tomu patří i shromáždění lidí kolem těchto symbolů vánoční nálady. O to nás chtějí teroristé s pomocí českých úředníků připravit, varuje ústecký senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz).

Reagoval tím na doslova celostátní debatu o tom, že pražský magistrát nechce slavnostně rozsvítit vánoční strom přivezený do hlavního města z České Lípy v přítomnosti velkého společenství obyvatel.

Strom nebude rozsvícen v oficiálně pevně daný čas. Magistrát a organizátoři vánočních trhů se prý nebojí teroristického útoku, ale spíše paniky v případě, že by situace někdo zneužil.

Nezralá reakce

„Je to dost nezralá, přehnaná, nedůstojná reakce, chtělo by to trochu více občanské statečnosti," přidává se k Doubravovi českolipský psycholog Miroslav Hudec, a zdůrazňuje:

„Opatrnost je potřebná, ale měla by to být opatrnost přiměřená, s důrazem na slovo přiměřená. Reagovat na hodně hypotetická nebezpečí touhle hrou na schovávanou se mi moc přiměřené nezdá."

Senátor Doubrava dodal, že nikdo z představitelů bezpečnostních složek nemá indicie, že by se na Staroměstském náměstí chystal útok islámských radikálů.

„Tradiční ceremoniál se nebude konat preventivně, ale to je zásadní neomluvitelná chyba. Tím jenom podporujeme strach, vytváříme podhoubí pro nervózní chaos. Teroristé mohou být spokojeni. Dosáhli svého," zlobí se Doubrava.

„Je to nedůstojné. Zbytečně strašíme sami sebe. Tohle dělávají malé děti. Tak dlouho, až se to nejustrašenější rozbrečí a za chvíli už brečí všechny. V Paříži, v Bruselu, tam jsou obavy oprávněné. I opatření z toho vyplývající. My se tím strachem jen nakazili a šíříme ho dál. To je dost nebezpečné. Určitá míra strachu v nebezpečí je obranný mechanizmus, který nás chrání. Ale překročí-li tu určitou míru, přestává svou ochrannou funkci plnit a stává se ničivou silou, která umí rozložit jakékoliv společenství, a v krajním případě ho dokáže i zničit. Přehnané kroky mohou totiž někteří pochopit i jako důkaz, že se opravdu děje něco vážného, a podle toho se začnou chovat. To pražské opatření je opravdu dost přehnané," zdůrazňuje Hudec.

Přiměřená prevence

Krajský radní Ústeckého kraje pro oblast bezpečnosti a sociálních věcí Martin Klika (ČSSD) souhlasí s Doubravou a Hudcem.

„Slyšel jsem reakce, že nejde o reálnou hrozbu, ale spíš o to, jak si úředně krýt záda. Problém je v tom, že je nutné určit hranici, kam až sahá přiměřená prevence. O tom je třeba vést diskuzi a stanovit pravidla, aby zbytečně nedocházelo k přestrašeným reakcím. Kdyby policejní indicie byly vážné, přijatá opatření by vypadala úplně jinak," říká Klika.

„Musíme se naučit občanské statečnosti, tedy i rozvážnosti, to platí i pro úředníky," dodává českolipský psycholog.