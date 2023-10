Víkend Křišťálového údolí otevřel sklárny, dílny, umělecké školy a muzea po celém Libereckém kraji. Jednou z nejnavštěvovanějších akcí v regionu byl Den otevřených dveří ve sklářské společnosti Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově.

Den otevřených dveří ve sklářské společnosti Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově. | Video: Deník/Petra Hámová

Lidé se mohli ve sklárně podívat i do jinak nepřístupných prostor, jako je sklad sklářských forem, balírna nebo unikátní designová laboratoř, ve které vznikají první koncepty instalací a do které se sjíždějí designéři z celého světa. Pro děti firma připravila výtvarné dílny.

Od nedělního rána mířily do Kamenického Šenova tisíce návštěvníků, kteří mohli vidět sklářské mistry při práci, obdivovat novou mobilní pec nebo přes 17 metrů vysokou nástěnnou malbu na budově bývalé kotelny.

Zdroj: Deník/Petra Hámová

„Naším cílem bylo zachytit netradiční formou to, co je pro nás v Preciosa Lighting klíčové, co ukazuje náš přístup k řemeslu, k dílům, která tvoříme. Murál Světlonošky propojuje historii, současnost i budoucnost křišťálu a výroby svítidel v Kamenickém Šenově a Křišťálovém údolí jako celku,“ vysvětlila Lucie Karlová, generální ředitelka Preciosa Lighting.

Výroba křišťálových lustrů a svítidel má v Kamenickém Šenově bezmála třísetletou tradici. Preciosa Lighting, která je jejich největším českým výrobcem, je součástí sklářské a bižuterní skupiny Preciosa, která v Česku zaměstnává téměř 4000 lidí. Originální světelné instalace pro komerční projekty i soukromé rezidence dodává firma do celého světa od Severní Ameriky přes Blízký východ až po Asii.