Cvičení je připraveno ve stanovených termínech od měsíce září. Budoucí maminky se na kurzy mohou hlásit přes rezervační systém, který najdou na webu nemcl.cz.

Kurz poradí, co si vzít s sebou do porodnice, jaký je průběh vlastního porodu, jak probíhá příjem na porodní sál a co ženu čeká po porodu.