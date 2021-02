Na Jablonecku, mezi Kořenovem a Desnou, je silná ledovka v délce pěti kilometrů. Pokud mohou, mají se řidiči místu zcela vyhnout. Ledovka pokryla také silnici 10 u obce Plavy. Vozovka je zde zúžená na jeden jízdní pruh a dopravu komplikuje i odstavený kamion. U Víchové nad Jizerou boural kamion, který narazil do svodidel.

V ulici U zastávky v Zákupech na Čekolipsku havaroval před jedenáctou dopolední kamion, který zapadl do příkopu. Vůz je opřený o sloup. Na místě zasahuje policie

V noci v kraji mrholilo nebo slabě sněžilo. Meteorologové varovali, že při mrznoucím dešti se může ráno a dopoledne tvořit místy silná ledovka. Kvůli zledovatělé vozovce byla ráno nesjízdná vozovka pro některé autobusy na linkách u Lomnice nad Popelkou na Semilsku a u Českého Dubu na Liberecku.

Povrchy silnic jsou v Libereckém kraji převážně mokré, ujetá vrstva sněhu smísená s drtí je na vozovkách nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš. Pro kamiony nad šest tun nadále platí zákaz jezdit přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku, vozovka III. třídy je pro ně nesjízdná.

Přes den by mělo být zataženo, srážky by měly ustávat odpoledne. Nejvyšší denní teploty budou mezi pěti až osmi stupni, ve východní části kraje by se neměly dostat nad tři stupně stejně jako na horách. V horských oblastech bude i poměrně silně foukat, v nárazech může vítr dosahovat rychlosti až 54 kilometrů v hodině.