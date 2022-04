Moskevská ulice měla nést jméno Křížová, z Ruské by se stala Vilová. Tehdejší rozhodnutí vyvolalo rozruch mezi obyvateli Lípy, dokonce vznikla elektronická petice proti přejmenování obou ulic. Dále by podle rozhodnutí zastupitelů Rada města měla zřídit místopisnou pracovní skupinu a nejpozději do 21. dubna proběhne veřejné projednání v této věci.