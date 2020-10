Jeden z autorů původního projektu, architekt Jiří Kňákal, se už pustil do zpracovávání projektové dokumentace, která je nezbytná k zamýšlené přestavbě a úpravám budovy. Město s ním uzavřelo smlouvu, jejíž součástí bude i vyrovnání licenčních práv s dalšími dvěma původními autory.

Architekt by měl projektovou dokumentaci dokončit v květnu příštího roku. Po řemeslnících by se úředníci měli do nového nastěhovat v polovině roku 2022. „V nové budově úřadu počítáme kromě změny dispozice také s výměnou oken, dveří, střechy, zateplením fasády, výměnou zdroje vytápění, vybudováním nové vzduchotechniky a systému hospodaření s dešťovou vodou a také instalací fotovoltaických panelů,“ upřesnila českolipská starostka Jitka Volfová.

Jak poznamenala, právě na téma fotovoltaických panelů se už uskutečnilo jednání s památkáři, na kterém s nimi radní umístění této technologie konzultovali. Podle starostky je výsledkem domluva na kompromisním řešení: „Panely budou moci na budově být a zároveň budou splňovat přísné podmínky platné pro městskou památkovou zónu,“ řekla Volfová.

Po modernizaci budou v budově fungovat pracoviště osobních dokladů, řidičských průkazů, registr vozidel, oddělení přestupků, odbor dopravy, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, interní audit a živnostenský úřad. Pracovat zde bude 60 úředníků, v přízemí se počítá s vybudováním podatelny a informační služby. Atypickou budovu v centru Lípy získalo město do majetku za 18 milionů korun v dubnu loňského roku.

Podle schválené studie, která stanovila rozsah nezbytných oprav objektu a zároveň řeší dispoziční pojetí nové úřadovny, jsou náklady na přestavbu odhadnuté na 55 milionů korun (bez DPH). Na rostoucí prodražování tak poukazují někteří zastupitelé. Prosazení výkupu budovy bývalé pojišťovny považuje pro krizovou dobu za neprozíravé například Juraj Raninec. „Výkup tohoto objektu a jeho následná rekonstrukce pro kanceláře úředníků bude stát bezmála 100 milionů korun. To jsou peníze, které město nemuselo vydat, a mohlo tak lépe čelit nižším příjmům svého rozpočtu,“ uvedl Raninec.

Starostka města připouští, že rekonstrukce a uzpůsobení rozlehlého domu město přijde na hodně peněz, část z nich ale hodlá získat formou dotace z Operačního programu životní prostředí. „Jedná se o vysokou částku, nicméně pokud chceme z budovy mít opravdu reprezentativní úřadovnu, kde se budou občané i úředníci cítit komfortně, musíme do modernizace investovat,“ sdělila Volfová. „Pokud dotaci získáme, suma prostředků z městské kasy se sníží,“ doplnila.

Vedení města chce díky znovuotevření tohoto „paláce“ dosáhnout oživení lokality, která v posledních letech zchátrala. Přepážky úřadu v bezbariérové budově poslouží jak pro obyvatele České Lípy, tak i okolních obcí. V blízkosti je zajištěno i parkováním a zastávky MHD.

Svou honosnou okresní pobočku nechala Česká pojišťovna postavit na počátku 90. let v prostoru po vybouraných domech. Pojišťovna zde měla své přepážky několik let, pak prostory v domě pronajímala.