Jenom v Krajské nemocnici Liberec (KNL) leželo v pondělí 8. března na covidových jednotkách 214 pacientů. I když se podařilo navýšit lůžkové kapacity uzavřením několika dalších oddělení, nemocnice je na kraji kapacit.

„Cévní oddělení a oddělení neurochirurgie byla přeměněna na covidové jednotky, v procesu přeměny je nyní oddělení kožní. V tuto chvíli jsme na maximální hranici našich lidských zdrojů, další navyšování počtu covidových pacientů je čím dál složitější,“ uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Jelikož se očekává další nárůst počtu pacientů, kteří potřebují lékařskou péči, nemocnice některé pacienty přesouvají mimo kraj. „V minulém týdnu jsme transportovali tři pacienty, jen za pondělí potom přibyli další tři. S transportem pacientů nám pomáhají armádní vrtulníky a vrtulníky Policie ČR,“ dodal mluvčí KNL.

Minulý týden převáželi také několik pacientů z českolipské nemocnice. Podle mluvčí Andrey Beranové covid-pozitivní pacienti zamířili do Fakultní nemocnice Motol. Včera informoval hejtman Martin Půta o tom, že pomoc kraji nabídla nemocnice v německé Žitavě. „Kontaktovali nás přímo s nabídkou pomoci. Zařídit všechny podklady k převozu do zahraničí je velice administrativně náročné. Tuto možnost využijeme jen pokud to bude nutné, zatím v té situaci nejsem,“ vysvětlil Půta.



Veškeré převozy nemocných v rámci republiky koordinuje Národní dispečink intenzivní péče.