Při cévní mozkové příhodě je čas absolutně rozhodující, říká vrchní sestra

Česká Lípa – Přečtěte si rozhovor s vrchní sestrou neurologie českolipské nemocnice Martinou Zmekovou.

Operační sál českolipské nemocnice.Foto: Petr Pokorný

Podle odborníků postihuje cévní mozková příhoda čím dál častěji mladší lidi. „Čas je při tomto neurologickém onemocnění absolutně rozhodující,“ říká vrchní sestra neurologického oddělení českolipské nemocnice Martina Zmeková. Té jsme položili několik otázek právě na téma mozkové příhody.



Co přesně znamená prodělat mozkovou příhodu?

Cévní mozková příhoda je postižení mozkové tkáně, které je vyvolané nedostatečným přítokem krve nebo prasknutím cévy a krvácením. Uzávěr tepny v podstatě zastaví přívod krve do příslušné části mozku, bez kyslíku začnou odumírat mozkové buňky a výsledkem pak může být ztráta funkcí, které postižená část kontroluje.



Dá se říci, koho toto onemocnění postihuje nejčastěji?

S určitostí můžeme říci, že větší množství pacientů s touto diagnózou tvoří muži, věk však v dnešní době není zcela rozhodující. V praxi se bohužel v této souvislosti setkáváme také s pacientkami, ženami mladšího věku.



Jak se nemoc projevuje?

Pro odhalení tohoto postižení slouží jednoduchý test, který prověřuje její tři nejčastější příznaky. Mezi ně patří pokles koutku, ochrnutí končetin a porucha řeči. Pokud pozorujete na sobě nebo na svých blízkých některý z těchto příznaků, je nezbytné okamžitě volat 155. Běžně se bohužel setkáváme s pacienty, zejména z řad mladších lidí, kteří s návštěvou otálejí a následky pak mohou být nevratné.



Existují ještě nějaké další projevy?

Mimo uvedené tři základní příznaky se toto onemocnění projevuje také například náhlou poruchou vědomí, poruchou citlivosti v části těla brněním nebo necitlivostí jedné ruky, postižený může vnímat problémy se zrakem nebo jinými smysly, ztuhlost šíje, může mít závratě, zvracet nebo být malátný a cítit náhlou bolest hlavy bez zjevné příčiny. I v těchto případech je kontaktování 155 důležité.



Může k těmto epizodám přispět také zdravotní stav pacienta?

K cévní mozkové příhodě přispívají faktory, jako jsou genetické dispozice, vysoký krevní tlak, kouření, obezita, nadměrné požívání alkoholu nebo drog, porucha metabolizmu krevních tuků a bohužel také dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce.



Dá se všeobecně říci, dokdy se má pacient s uvedenými příznaky dostavit?

Je to opravdu individuální, záleží na rozsahu onemocnění. Všeobecně se však uvádí, že by odborná první pomoc měla být poskytnuta maximálně do 4,5 hodin.



Poradila byste něco lidem, kteří se s příznaky setkají nebo k tomuto onemocnění mají dispozice?

Já sama se ztotožňuji s projektem „Čas je mozek“. Jedná se v podstatě o osvětovou komunikační kampaň, která reaguje na statistiky, kdy velká většina veřejnosti příznaky cévní mozkové příhody včas nerozpozná. I já si dovolím apelovat na všechny, u kterých se výše popsané příznaky objeví, aby opravdu bezodkladně volali 155. To je jediná cesta k záchraně jejich zdraví. Čas totiž dává pacientům naději na absolutní vyléčení, na návrat do běžného života bez zjevných známek jakéhokoli postižení.