Naše armáda zřízený výcvikový prostor využívala do roku 1968, poté celou oblast předala sovětské armádě, která zde vládla až do odchodu v roce 1991.

Zdroj: Deník„Vracím se sem často a pokaždé je to zážitek. Vždy na mě působí zvláštní atmosféra, možná díky dávnému osídlení, ale určitě i svou krásnou přírodou, která jasně vítězí a mění k lepšímu tu tvář, ty jizvy, které tady vojáci napáchali,“ komentoval na cyklotrase číslo 3046 vyznavač jízdy na horském kole Martin z České Lípy. Jak sám doporučil, na kolo je zde ideální terén: „Místy je cesta horší, ale stačí sjet stranou a jste tu úplně sám.“

Cykloturista nebo chodec tu v blízkosti původní obce vidí, slyší i cítí jen vůni lesa, luk, malebnou podmáčenou nivu Svébořického potoka. Až k cyklotrase sahá oplocení rozlehlé obory Židlov, která je ve správě státních Vojenských lesů a statků. V jiné části katastru jsou pozůstatky kasárenských objektů, podle varovných cedulek část slouží vyznavačům airsoftových her.

„Tady byli pracovití lidé, byli jsme úplně soběstačná obec, všechno tady bylo, krámy, šest hospod. V roce 1946 se všichni museli vystěhovat, naše armáda to tu ještě celkem šetřila, ale Sověti pak všechno zničili, srovnali se zemí,“ reagovala Marie Nešverová, jedna z posledních pamětnic na život v obci na videu pro Národní geopark Ralsko, který se problematice zaniklých vsí v regionu dlouhodobě věnuje.

Vesnice se rozkládala po obou březích potoka a souběžné cesty, jejíž trasu téměř zachovává současná lesní asfaltová cesta od Mimoně a končící rozcestím u pomníku generála Antonína Sochora. Na východním okraji nad rybníkem stával poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie zničený v roce 1948. Jedinou zachráněnou památkou na něj je kdysi hojně uctívaná socha Panny Marie Loretánské z hlavního oltáře, která se nachází v děkanském kostele v Mimoni. A nepatrná hromádka zdiva, pohlcovaná zelení.

V době První republiky zde stálo více než 140 domů, v nichž žilo přes 600 obyvatel. Až na asi 30 Čechů tady lidé mluvili německy. Od roku 1902 zde fungovala poštovní stanice, obec měla od roku 1913 vlastní vodojem a vodovod a od roku 1927 koupaliště na jednom z obecních rybníků. V roce 1922 sem bylo zavedeno elektrické osvětlení, v roce 1928 zřízena soukromá autobusová linka do Mimoně a roku 1931 byly Svébořice připojeny k telefonní síti.

Lidem před vysídlením tady náleželo 664 hektarů zemědělské půdy, kdy z toho pole tvořila 463 hektarů. Lesní půda pak byla na 1116 hektarech.

Podle dlouholetého policejního pyrotechnika a badatele v Ralsku Václava Bilického západně od obce vyrostla po příchodu Sovětů jedna z nejrozsáhlejších střelnic motorizované pěchoty. „Na střelnicích, které byly po obou stranách cesty, vojáci vystříleli tuny munice ráže 12,7 a 14,5 milimetrů z kulometů vozidel pěchoty, a z jejich kanonů byl vystřelen bezpočet reaktivních kumulativních střel ráže 73 mm a tříštivých střel téže ráže,“ upřesnil Bilický, který zde mimo jiné vybudoval i pozoruhodné malé muzeum týkající se vojenské historie Ralska a pyrotechnické asanace prostoru.

Jak dodal, pěchota zde vystřílela nejvíce protitankových střel RPG-7 všech jejich modifikací, jak cvičných, tak ostrých, ze všech střelnic v Ralsku. V současnosti zbylé ruiny po vojenských objektech a areálech na územní Svébořic jsou nebezpečné, rozpadají se a dál zarůstají vegetací.

Dobové pohledy na Svébořice.Zdroj: Vlastivědné muzeum a galerie Česká LípaZaniklá ves Svébořice (Schwabitz)

Kde stojí: 6 km východně od Mimoně, v bývalém vojenském prostoru Ralsko, dnes součástí města Ralsko

GPS lokace: 50.657925N, 14.815521E

Kdy a kým postavena: První zmínka je z roku 1325.

Kdy zažila největší slávu: Od konce 19. století do konce I. Republiky, žilo zde přes 600 obyvatel.

Odkdy a proč chátrá: Od roku 1945 bylo vysídleno obyvatelstvo a ves následně začleněna do vojenského prostoru. Poutní kostel ještě v roce 1953 stál, pouze věži chyběla báň. Někdy v 50. letech 20. století byl kostel na třech místech navrtán a vyhozen do povětří, zbytky byly rozstříleny armádou.