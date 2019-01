Liberecký kraj - Polovina všech mladistvých v Česku kouří. S první cigaretou se seznámí už mezi 10 a 12 rokem svého věku.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Česká republika tak jde zcela proti evropskému trendu, který se snaží varovat a pomocí zákona chránit před nebezpečím kouření. Zákaz kouření ve veřejných prostorách vydala už řada evropských zemí. I tak tradičních, jako například Francie, kde si kavárnu bez cigaret nedokážeme představit. A přeci, zákon prošel a v restauracích a kavárnách se nekouří.

Pasivní kouření se už ve světě nenosí

„Kuřáky nepotkáte ani na americkém Manhattanu, kouřit se například nesmí ani v newyorském Central Parku . Ve světě se zkátka ví, že pasivní kouření do veřejných prostor nepatří,” připomněla na pondělní tiskové konferenci v Liberci MUDr. Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK.

Spolu se svými kolegy se angažuje v prosazení zákona také u nás. Zatím marně. Poslanci argumentují tím, že by klesly tržby v pohostinství a to by mělo negativní dopad na ekonomiku. „To bychom byli zřejmě jediná země na světě. S podobným argumentem nemohou odpůrci zákona obstát. Ten, kdo hlasuje proti zákonu, musí být totální ignorant, protože si neobstaral správná čísla, nebo je někým ovlivněný a to už si pak musíte udělat obrázek sami,” zlobí se lékařka.

Zákaz kouření hájí i primář onkologického oddělení Krajské nemocnice MUDr. Jiří Bartoš. „V zemích, kde k zákazu kouření ve veřejných prostorách dospěli, je prokazatelně nižší výskyt nádorů,” řekl. Kouření je podle odborníků příčinou celé čtvrtiny všech onkologických onemocnění. „Nejde jen o rakovinu plic, ale také o nádory v oblasti hlavy, krku a močového měchýře, které se u kuřáků vyskytují mnohonásobně častěji,” upozornil onkolog.

Jak potvrdil i primář plicního oddělení Jiří Vytiska, rakovinou plic onemocní v ČR ročně 80 tisíc nových pacientů. A nejde jen o onkologická onemocnění. Kuřáci častěji trpí také kardiovaskulárními potížemi. „Půl miliardy ročně stojí léčení infarktů u všech kuřáků, tedy i pasivních, ” ilustruje čísly Eva Králíková.

Nabízí se tedy otázka, zda by kuřáci neměli participovat na léčbě, například zvýšenou sazbou zákonného pojištění. V zahraničí si takto třeba musí připlácet diabetici, kteří za určitou dobu neprokáží zlepšení choroby, protože nedodržují léčebný režim a speciální dietu. „Bohužel u nás nemocný na své kapse nikdy nepocítí, zda se přejídá, nepohybuje se, kouří. Platí do balíku zdravotního pojištění stejnou částku jako ten, kdo si zdraví hlídá,” potvrdil názor MUDr. Jiří Vytiska.

„Je třeba si uvědomit, že v ČR zákony o veřejném pojištění bohužel nepodporují konkurenční prostředí. Teprve teď se politici začali vážně zabývat reformou zdravotnictví, kde by se tyto úpravy mohly konečně promítnout,” odpovídá na to generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Jaromír Gajdáček, podle kterého s podobnými návrhy přišla jeho pojišťovna už před šesti lety. „Marně. Současná legislativa to neumožňuje,” řekl.

„V případě kuřáků by se to, že přestali kouřit velmi těžce dokazovalo. Jak by se to kontrolovalo? Navíc přestat s kouřením je skutečně obtížně. Nikotin je droga návykovější než heroin. Ze sta lidí, kteří se upřímně rozhodnou přestat, jsou úspěšní tak tři až pět lidí,” vysvětluje specialistka na odvykání kouření.

Podle ní však existuje i další, a sice nepřímá možnost, jak by se kuřáci a potažmo i výrobci cigaret, jediného legálního zboží určeného primárně k těžkému poškození zdraví, mohli na investicích do léčby podílet.

Daň z každé krabičky

„Jde o takzvanou vyčleněnou daň. To znamená, že určité procento z daní za tabákové výrobky dáte na prevenci a léčbu závislosti na tabáku. Ročně se u nás prodá miliarda krabiček cigaret. Kdyby to byla jen koruna z krabičky, tak je to miliarda korun do zdravotnictví ročně…,” vysvětluje MUDr. Králíková. Podobné opatření už funguje například v sousedním Polsku, ale třeba i Finsku nebo Thajsku.

Nejhorší na celém problému je, že kuřáci neničí jen svoje zdraví, ale ohrožují i své okolí. Zatímco z kanceláří a dalších pracovišť se kouření už podařilo vymýtit, nekuřácké restaurace abyste pohledali. Jak bylo řečeno už v úvodu, k plošnému zákazu není politická vůle.

„Snad se to podaří prosadit teď, nikdy ještě v Parlamentu nesedělo tolik lékařů,” doufá ředitel ZP MV ČR Jaromír Gajdáček. Nekuřácké koutky podle odborníků nemají žádný smysl. „Kouř se stejně dostane všude, to je stejně absurdní, jako byste zakázali močit v jednom rohu bazénu,” dodává svérázný příklad doktorka Králíková. A tak jako první vlaštovky vznikají nekuřácké restaurace. A přidávají se k nim další. V celé zemi jich je kolem tisícovky, v libereckém kraji zhruba přes dvacet. A na nezájem hostů si nestěžují.

Nekuřácké restaurace jsou „in”

„Spousta lidí nekouří. Když se vícečlenná rodina rozhoduje, kam se vydá třeba na oslavu, tak přijdou k nám. I klasičtí pivaři si libují, že jim pivo chutná víc v nezakouřeném prostředí. Na úbytek zákazníků si určitě stěžovat nemůžeme, naopak,” potvrdil šéf nekuřácké restaurace Vinkolo ve Vratislavicích Petr Bobko. Restauraci nevyhledávají jen rodiny s dětmi, ale i turisté z celé republiky, kteří si ji našli na internetu.

„Až 300 lidí denně hledá na našem serveru, kam se půjde najíst, aniž by je obtěžoval cigaretový kouř,” potvrdil Michal Kaděra z portálu www.nekurackerestaurace.cz. Také zmíněná pojišťovna ministerstva vnitra podporuje vznik nekuřáckých restaurací příspěvkem na vznik dětských koutků.

Nekuřácké restaurace mají ještě jeden velký význam. Právě pohostinské podniky jsou pro mladistvé nejpřístupnějším zdrojem nákupu cigaret. Stejně jako jejich cena. „Dospělý závislý kuřák dá za cigaretu třeba třetinu invalidního důchodu, i kdyby neměl jíst, ale pro dítě, které s kouřením začíná, může být vysoká cena odrazující,” říká v závěru Eva Králíková z Centra pro tabákové závislosti.Právě Česko podle ní patří mezi tři země s nejlevnějšími cigaretami v celé Evropské unii.