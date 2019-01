Lemberk – Slavný humoristický román Evžena Bočka Poslední aristokratka míří na filmová plátna. V těchto dnech probíhá natáčení na zámku Lemberk a kdo by chtěl být u toho, může se přihlásit do komparzu.

Státní zámek Lemberk. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Šimr

Filmaři hledají muže, ženy i děti. Natáčení je naplánováno na 17. až 20. ledna. Hlásit se mohou zájemci na všechny dny nebo jen určité. Ve vybrané dny ale musí být k dispozici bez jakéhokoliv časového omezení. Jak dále zveřejnila Filmová kancelář Liberec, honorář je 800 korun za natáčecí den. Kdo si chce zahrát ve filmu, může poslat svou fotografii s informacemi na METV@SEZNAM.CZ. Snímek bude mít premiéru letos v říjnu. Režie se ujal známý český režisér Jiří Vejdělek.

Anotace knihy

František Antonín hrabě Kostka z Kostky je potomek šlechtického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu komunistického režimu se s americkou manželkou Vivien a dcerou Marií (III.) vrací do Čech, aby převzal rodové sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hraběcí rodina i personál: zpátečnického kastelána, hypochondrického zahradníka a kuchařku, která si ráda cvakne a občas to přežene. Chudobný navrátilec, krkolomně navazující na slavný rodokmen, emigrantství, místní zemitost, zámek jako konkurenceschopná atrakce, kníže Schwarzenberg, zpěvačky Cher a Helenka Vondráčková, to jsou motivy, z nichž autor, profesí kastelán, upředl sérii panoptikálně komických situací. V deníku Marie III., posledního potomka rodu, nenajdete sex, násilí, vraždy ani hluboké myšlenky. Má jedinou ambici: pobavit čtenáře!