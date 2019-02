Letošní rok měl být pro zoo ve znamení oslav stoletého výročí. Jak se však po hlubším pátrání v archivech ukázalo, její historie je mnohem delší. Namísto stých narozenin si tak připomíná sto patnácté. „Ornitologický spolek, který dříve provozoval ptačí koutek na Perštýně, si 6. srpna 1904 zažádal o povolení zřídit za dnešním Labutím jezírkem zoo a o dva dny později mu bylo vyhověno,“ vysvětlil Julius Jankovič z libereckého badatelského spolku RODOKMEN.BIZ, který kýžený dokument nalezl. Co už se však spolku najít nepodařilo, byly údaje, které by nějakým způsobem odkazovaly na rok 1919. „Z pohledu historiků se v tomto roce nic významného nestalo, ať jsme hledali, jak jsme hledali,“ poznamenal badatel.

Vypadá to tedy, že si tento rok pro sebe „přivlastnil“ jeden z prvních ředitelů zoo Erich Sluwa. „V roce 1934 vydal brožuru, ve které označil tento rok jako rok založení. O předchozím působení Ornitologického spolku se vůbec nezmiňuje,“ upřesnila mluvčí zoo Barbara Tesařová s tím, že ke zpochybňování údajů dlouholetého a oddaného pracovníka zahrady nebyl dosud důvod. „Přiznávám, že to byl trochu stres, když jsme se to dozvěděli. Ale rozhodli jsme se jít s pravdou ven. Přece bychom nemohli za pět let slavit jakoby nic 120. výročí,“ dodal s nadsázkou ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Jak totiž upozornil Jankovič, nejednalo se pouze o nějaký ustanovující papír, ale zahrada už od svého založení plnohodnotně fungovala. „Už v roce 1905 zde kromě 200 druhů ptáků chovali i srnky nebo ovce a o pár let později k nim přibyli vlci, akvarijní rybky, divoké kočky, opice nebo medvěd,“ vylíčil badatel s tím, že návštěvnost se v té době pohybovala kolem 20 tisíc návštěvníků. „V roce 1913 jich bylo dokonce 70 tisíc,“ poznamenal Jankovič a dodal, že rozkvět zoo nezastavila ani první světová válka. Více o historii nejstarší české zoo si budou moci přečíst zájemci v knize, kterou zoo ke svému aktuálně 115. výročí připravuje.

PERMANENTKY ZLEVNILY

Kromě knihy zoo připravila zajímavý dárek. Výrazně zlevnila nepřenosné permanentky. Základní stojí od 1. března namísto 950 korun pouhých 300, děti, senioři a studenti zaplatí 200, roční permanentka 1+1 bude stát 500 a rodinná 880 korun. Kromě toho bude součástí oslav také několik tematických akcí a výstav. „Připravujeme například jako suvenýr eurobankovku a po celé zoologické zahradě budou informační sloupy s historickými zastaveními,“ předestřel Nejedlo. Na své si přijdou i vyznavači mobilních aplikací, kteří si budou moci zahrát v zahradě „únikovou“ hru.