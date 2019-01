Česká Lípa - Vyřiďte si, co potřebujete a uvolněte místo dalším. Ve snaze zamezit dlouhodobému parkování v centru města pokračuje radnice v České Lípě.

Pořizuje proto dva nové parkovací automaty, s nimiž nadobro skončí parkování zdarma v Zámecké a po třech měsících také na parkovišti v českolipské ulici U Synagogy. Změny začnou platit od 1. dubna.

„Věříme, že instalací automatu v Zámecké ulici přibude přes den více volných míst k zaparkování," zdůvodnil rozhodnutí radnice českolipský místostarosta Juraj Raninec.

Jiná situace je zato na velkém parkovišti v ulici U Synagogy. Závoru, která tam řídila vjezd a výjezd z parkoviště naposledy na konci loňského roku, nahradí parkovací automat proto, že minulý systém se městu ukázal jako ztrátový. „Ukázala to čísla, která máme po prvním roce provozu nového systému parkování v centru města k dispozici," doplnil místostarosta.

Za prvních šedesát minut stání na parkovišti U Synagogy zaplatí řidiči desetikorunu, za další hodinu potom dvojnásobek. Jde o parkovací tarif typu C. Řidiči si naopak připlatí v Zámecké, kde první i druhá hodina přijdou na 20, ale třetí bude o další desetikorunu dražší.

Na obou místech se bude platit po minutách, od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin a prvních 15 minut budou mít parkující zdarma, stejně jako je to na ostatních parkovištích v centru města. Nový systém parkování začal v České Lípě platit loni 1. ledna. „Ve městě bylo nainstalováno dohromady jedenáct parkovacích automatů, které má město v pronájmu do konce letošního roku," uvedla mluvčí radnice Kristýna Brožová.

Nový systém se radnici vyplácí. Jen za první rok provozu parkovacích automatů město přišlo k čistému příjmu 2,3 milionu korun. Provoz zařízení na dva roky přitom přijde na 1,1 milionu.