/ROZHOVOR/ Nejen na nové trasy se mohou těšit běžci v rámci letošního ročníku závodu City Cross Run&Walk, který se v České Lípě uskuteční v sobotu 26. září. Během následujících týdnů vyzpovídáme jeho organizátory i účastníky. Dnes seriál rozhovorů pokračuje s Petrou Hurtovou, která závod každoročně absolvuje na svém handbiku.

Co vás dovedlo k tomu, že jste si řekla, že budete i se svým handicapem sportovat a co vás na sportu nejvíce baví?

Myslím, že to byla touha něco dokázat, být výjimečná, umět se poprat s výzvami. Na sportu mě baví ta svoboda v tom, co dělám a možnost se rozvíjet.