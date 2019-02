Dubá - Slávie. Magické slovo, které vzbuzuje vášně nejen mezi fotbalovými fanoušky. Stejný název totiž nese také zchátralý hotel v Dubé.

Bývalý hotel Slavie čeká na rekonstrukci. | Foto: archiv

Místní k němu mají podobně sentimentální vztah jako třeba Cvikovští k hotelu Sever. Na rozdíl od něj je ale Slávie v zuboženém stavu. Za dvanáct let, co město Dubá hotel vlastní, se na něm prováděly hlavně práce, které měly udržet budovu pohromadě.

Nyní však došlo k zásadnímu zlomu. Od září by se měla začít opravovat střecha a krovy nad sálem hotelu. A na tuto opravu by poté měly navazovat další. S financováním by měla představitelům města pomoci dotace, většina peněz na milionové rekonstrukce ale půjde z městské kasy.

„Schválili jsme podání žádosti na opravu střechy a stropu nad sálem ve Slávii. Náklady na akci se pohybují okolo čtyř a půl milionu korun, z grantového programu Libereckého kraje bychom mohli získat čtyři sta tisíc. Jelikož se jedná o tak malou částku, zrealizujeme opravu i bez dotace. Ale krajské peníze by nám samozřejmě pomohly,“ řekla starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

Je za pět minut dvanáct

Budova hotelu Slávie, kde se kromě více než dvou desítek pokojů nachází také velký sál s balkonem a restaurace, chátrá už od roku 1993, kdy patřil soukromé firmě. Město pak v roce 2000 hotel za zhruba dva miliony koupilo a od té doby se snaží budovu udržovat, aby nechátrala ještě víc.

Ale vzhledem k tomu, že hotel není používaný, se představitelům města záměr příliš nedaří. Například nedávno se ve Slávii zřítila část stropu, kterou museli nechat uměle podepřít.

„Měl jsem možnost Slávii navštívit před rokem a nyní. A podle toho, co jsem viděl, si myslím, že je doslova za pět minut dvanáct. Pokud chceme budovu zachránit, musíme začít teď,“ podotkl zastupitel Tomáš Novák (ODS).

Sál chtějí otevřít do pěti let

Nyní tedy v Dubé mají plán na celkovou opravu bývalého hotelu. Jen výměna střechy, která je pro záchranu budovy nejdůležitější, má sedm etap. Součástí studie jsou ale i nutné rekonstrukce rozvodů, sociálních zařízení, fasád a další. Představitelé města plánují, že sál by se jim po postupných rekonstrukcích mělo podařit otevřít zhruba za pět let.

„Nechceme Slávii rekonstruovat najednou, město by to příliš zadlužilo, protože se bavíme o desítkách milionů korun. Chceme do něj investovat postupně menší částky v řádech několika milionů, na které náš rozpočet stačí. Jako první chceme zprovoznit sál, který ve městě chybí nejvíc. Ve Slávii by ale mohla být také knihovna s internetovou kavárnou a především klubovny pro místní spolky, kterých máme v Dubé hodně a scházejí se, kde se dá,“ upřesnila Zdeňka Šepsová.

Pro, aby se začalo s rekonstrukcí, bylo devět z jedenácti zastupitelů, kteří se účastnili čtvrtečního zasedání. Hlasování se zdrželi dva Milan Netrh a Markéta Slezák.

„Myslím, že v současnosti město Slávii nepotřebuje. Máme v Dubé i jiné sály, které ale lidé stejně nevyužívají. Navíc u projektu postrádám přesnější údaje o tom, k čemu budeme hotel využívat nebo jaké budou náklady na jeho provoz. Proto nemohu hlasovat pro,“ uvedl důvody svého rozhodnutí Milan Netrh.