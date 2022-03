Zapotřebí jsou také prací prášky, toaletní papír, úklidové prostředky, nové dámské a dětské spodní prádlo a ponožky, hřebeny a papírové kapesníky. Lidé, kteří chtějí pomoci, mohou uvedené věci nosit do Turistického informačního centra v Novém Boru každý všední den od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Otevřeno je i o víkendu.