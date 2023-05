/FOTO/ Charitativní obchod v českolipské Mariánské ulici pomáhá potřebným a je i komunitním centrem.

Charitativní obchod organizace ADRA v Mariánské ulici v České Lípě. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Dveře se tam netrhnou, protože nakoupit si užitečné věci na sebe nebo do domácnosti doslova za pár korun je v současné době skutečné unikum. Přesto takové místo existuje - obchod humanitární organizace ADRA v České Lípě. Kolemjdoucí jsou již z výloh překvapeni sympatickými cenovkami 10, 20 nebo 40 korun.

Charitativní obchod, do něhož jedni lidé nosí a darují své nepotřebné oděvy, předměty do kuchyně, hračky, knížky, koloběžky, jídelní židličky pro batolata a mnohé další, byl otevřen letos v únoru jen pár kroků od hlavního náměstí s radnicí - v Mariánské ulici, u průchodu do Vězeňské uličky. Jiní lidé sem pak přichází jako zákazníci.

„Po těch několika měsících se nám potvrzuje fakt, že takový obchod tady byl potřeba. Chodí sem nejvíce chudší lidé, ale kvalita zboží, co tu máme, je velice dobrá, takže se k nám naučili chodit i ti movitější zákazníci,“ řekla vedoucí prodejny Hana Kratochvílová. „Stane se, že tu máme i nával. Ceny po desetikorunách. Některé věci jsou za stovku, ale to jsou úplně nové kusy, zabalené, třeba povlečení, nebo nevyužitý dárek, který ještě nebyl rozbalený,“ dodává Kratochvílová.

Ještě pár týdnů. Práce na opravě propustku v Lípě na Ladech jsou v polovině

Jak připustila, v prvních dnech po otevření si úplně nebyla jistá, jak se charitativní projekt rozjede, protože ve městě už jedna charita fungovala. „Už si k nám lidé našli cestu, setkáváme se celou dobu v podstatě jen s kladnými reakcemi, líbí se jim zboží, oceňují, že je čisté a ceny přijatelné. Začali si nás i doporučovat, což jsem ráda, a nakoupit si sem už přijeli i z okolí, ze Zákup nebo z Doks,“ komentovala Kratochvílová. Stesky zaznamenala snad jen na to, že nový obchod lidé nedokázali ve městě rychle nalézt. „Když použijí google, tak nás neukáže,“ podotkla.

V sortimentu dominuje dámské, pánské a dětské oblečení, hračky, nádobí, domácí potřeby, deky a povlečení. Z knížek přijímají jen ty dětské, protože na knihy pro dospělé by už v poměrně stísněných prostorách nebylo místo. „Chodí k nám i dva pánové, co vždy, když dostaneme zboží, přijdou a hledají „sběratelské“ kousky,“ sdělila s úsměvem vedoucí. „Máme také spoustu požadavků od lidí napsaných v notesu, když shání konkrétní věci, předmět. Takže to jsme také zavedli,“ doplnila Hana Kratochvílová.

Podle Petra Mášky, šéfa pobočky organizace ADRA v České Lípě, chce obchod podpořit zejména místní komunitu, je prosociální a proekologický. Je to místo, kde je k dostání levné oblečení, věci pro domácnost, hračky, ale i spoustu dalších věcí, některé jsou i nové, speciálně vyrobené pro tento obchod. „Snažíme se prodávat za sociálně dostupné ceny a z výtěžku následně budeme podporovat sociální projekty na Českolipsku jako dluhové poradenství nebo dobrovolnické služby,“ uvedl Máška.

Všudybud, Mácháč, Hrady, i Lípa Musica. Festivaly přivedou na Českolipsko hvězdy

Jak zmínil, obchod otevírali v ne příliš pozitivních společenských a ekonomických podmínkách, vzhledem k válce na Ukrajině má projekt i mezinárodní přesah. „Všechno vybavení je teď díky inflaci hodně drahé, na vybavení obchodu máme půjčku z centrály ADRY, kterou budeme splácet, ČEZ nám stanovil ceny energií – elektrické energie a plynu na stropu zastropovaných energií, nejvyšší náklady budou samozřejmě na mzdy tří zaměstnanců, na ty jediné budeme mít na rozjezd pro letošní rok dotace od amerických dárců na podporu ukrajinských uprchlíků, dvě zaměstnankyně jsou z Ukrajiny,“ sdělil Petr Máška.

Krám s členitým interiérem, zaplněný zbožím, je pro veřejnost otevřen od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin.

Nejstarší organizací zaměřenou na prodej použitého zboží je americký Goodwill, tato organizace vznikla v roce 1902 v Bostonu a založila také i první chráněné dílny pro handicapované občany. Její zakladatel E. J. Helms začal sbírat poškozené oblečení a domácí potřeby v bohatších částech města, poté je předával chudým občanům, kteří je za mzdu opravovali a zboží bylo následně darováno nebo přeprodáno právě těmto lidem. Dnes síť obchodů a dílen Goodwill přesahuje hranice USA a Kanady.



V Evropě zahájil rozvoj nekomerčně výdělečného obchodu Červený kříž v Londýně v roce 1941 během 2. světové války. Po dobu trvání války provozoval Červený kříž už 200 stálých charitativních obchodů a asi 150 obchůdků dočasných. Veškeré zboží nabízené k prodeji v těchto charitativních obchodech byly dary. Dále se o rozvoj charitativních obchodů zasloužila britská charitativní organizace Oxfam, založená v roce 1942, která svůj první obchod otevřela v prosinci roku 1947 v Oxfordu a v současné době má síť obchodů po celé Evropě včetně Německa.



První charitativní obchod humanitární organizace ADRA otevřela v říjnu roku 2010 ve Frýdku-Místku a inspirovala se právě britským modelem obchodů. V současné době má ADRA v ČR 27 obchodů, z toho 4 v Libereckém kraji.