Pozor na kupování borůvek po litrech, varuje inspekce. Lepší jsou kilogramy

Hromady lahodných borůvek se co nevidět objeví u různých stánků a dalších prodejních míst. Pozor však na to, abyste při nákupu dostali skutečně to, co si zaplatíte. Respektive správné množství. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nyní varuje před prodejem na litry.

Borůvky. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

U prodejců byly dosud běžně k vidění nabídky, že za určitou sumu si můžete odnést litr borůvek. To už by od letošní sezony nemělo být možné. Prodávat se má v hmotnostních jednotkách, tedy na kilogramy. „Obdrželi jsme během minulých sezon prodeje čerstvých nebalených borůvek vzrůstající množství podnětů spotřebitelů na praxi některých prodejců nabízejících zboží v objemových jednotkách, litrech, a nikoli v hmotnostních jednotkách, kilogramech. Spotřebitelé v podnětech poukazovali na rozdíl v objemu zboží při nákupu a po přinesení domů. Někteří spotřebitelé po přeměření uváděli pokles objemu až o dvacet procent,“ uvedl Pavel Kopřiva, mluvčí SZPI. Prodej na litry není dostatečně přesný a může kupujícího později nemile překvapit. „Vzhledem k tomu, že při prodeji na objemové jednotky hrají roli i faktory, jako „setřesení“ borůvek, respektive „množství vzduchu“, které si spotřebitel zároveň se zbožím kupuje, je prodej na litry výrazně méně spolehlivý ukazatel množství než prodej na kilogramy,“ vysvětil mluvčí Kopřiva. Za zpronevěřené peníze žena koupila auto. Úřady ho zabavily a vydražily Přečíst článek › Inspektoři SZPI budou od letošní sezony vyžadovat, aby nebalené borůvky, případně jiné sypké ovoce, bylo spotřebitelům nabízeno v hmotnostních, nikoliv objemových jednotkách. „Vzhledem k tomu, že většina prodejců borůvek již v minulosti upřednostnila prodej v hmotnostních jednotkách, neočekáváme potíže s dodržováním požadavku,“ dodal Pavel Kopřiva s tím, že letos budou inspektoři případné hříšníky hlavně upozorňovat na nesprávný postup. Nepůjde-li ovšem o opakovaný prohřešek. SZPI upozorňuje prodejce nebalených borůvek, že provozovatel je povinen poskytovat informace o potravinách, které nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o množství potraviny. Dále právní předpisy stanovují, že informace o množství potraviny musí být určitá, jednoznačná a ověřitelná.