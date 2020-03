V loňském roce proběhla realizace projektů nultého ročníku participativního rozpočtu s názvem Tvoříme město. Cena devatenácti projektů se vyšplhala na necelé čtyři miliony korun.

Česká Lípa. | Foto: Město Česká Lípa

Jednalo se např. o workoutové hřiště, boxy na kola u Sportareálu, nová dětská hřiště, knihobudku nebo zenovou zahrádku a stojany na kola. Město chce další ročník vyhlásit v roce 2021. „Participativní rozpočet je skvělý způsob přímého zapojení občanů do chodu města. Občané nejen, že mohou přihlásit svoje návrhy, ale zároveň mohou hlasovat o ostatních návrzích a dát tak najevo svůj názor na to, který z nich by město mělo realizovat,“ řekla starostka města Jitka Volfová.