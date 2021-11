Letošní výtěžek poputuje na pomoc osmnáctileté Tereze Hájkové, která byla při porodu přiškrcena pupeční šňůrou. Série vyšetření následně odhalila dětskou mozkovou obrnu, ke které se přidala další neurologická onemocnění a mentální poškození.

O dceru i její dvojče se starala maminka, která s ní absolvovala celou řadu vyšetření, rehabilitační pobyty a sháněla finanční prostředky na kompenzační pomůcky. Když bylo dvojčatům dvanáct let, zasáhla rodinu další nepřízeň osudu. „Po těžké nemoci zemřela maminka a holky zůstaly s tatínkem sami. Nyní je to šest let, co maminka zemřela. Během té doby prošel život celé rodiny mnoho změnami. Tatínek musel skončit v práci, aby se mohl plně starat o sestry a domácnost,“ řekla Renata Dvořáková z TOM Chippewa.

Péče o Terezku zahrnuje oblékání, osobní hygienu, nakrmení i mobilní asistenci. Dceru denně vozí do speciální a praktické školy v České Lípě a na pravidelné rehabilitace. Školu Terezka navštěvuje od 7 let. Má individuální studijní plán a v rámci svých možností se učí psát, číst, počítat, kreslit, zpívat a spoustě novým užitečným dovednostem. „Přes překážky a rány, co osud Terezce připravil ,je to slečna se smyslem pro humor, která má ráda své přátele nejen ze školy a veselé lidi kolem sebe,“ zdůraznila Dvořáková.

Veškeré vybrané peníze budou směřovat na pořízení speciální autosedačky, která je nejen polohovatelná, ale dá se i jakkoli nastavit, vyklápět, otáčet a přizpůsobí se na míru handicapovanému člověku.