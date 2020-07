Budovy školy dostaly zateplení, vyměněna byla stará rozpadlá okna za supermoderní, které široko daleko nespatříte. Ve všech učebnách bude technologie řízeného větrání, která zaručí pravidelný přísun čerstvého vzduchu do učeben, na oknech předokenní žaluzie. Na střeše se objevily fotovoltaické panely, škola získá také kvalitní regulaci vytápění.

Díky němu má vydatně uspořit, podle výpočtů až polovinu dosavadní spotřeby. „Nejnáročnější část modernizace školy je za námi a především díky kvalitní spolupráci se stavební firmou a zřizovatelem školy proběhla bez vážných problému,“ ocenil ředitel školy Radek Častulík. „Bonusem bude nová fasáda, která je velmi povedená. Kombinace zemitých barev, dřevěného obkladu a velkých prosklených ploch bude estetickým zážitkem,“ doplnil.

A teď uklízet

Od září se škola vrátí k běžnému provozu, uzavřený zůstane pouze pavilon 1. stupně. Výuka žáků bude probíhat v pavilonu 2. stupně a ve vstupním pavilonu, což podle Častulíka není žádná komplikace vzhledem k dostatečnému počtu učeben. „Učebny a pavilony je nyní potřeba uklidit a do vstupního pavilonu vrátit nábytek a technologie IT. Také ve školní jídelně bude v srpnu probíhat generální úklid a instalace sporáků, kotlů a dalšího technického vybavení,“ poznamenal ředitel.

Na podzim ještě potrvají práce na fasádě školní jídelny a vstupního pavilonu. „Stavba postupuje, jak má. I když jsme museli přijmout některá operativní řešení, protože některé věci byly technicky nereálné,“ sdělil František Nacházel, který vykonává stavební dozor.

Do zkušebního provozu budou v průběhu září uvedeny všechny nové technologie, tedy vzduchotechnika v učebnách, systém vytápění a fotovoltaické panely. „Bude nutné vše vyzkoušet, správně nastavit a seřídit. Ještě nás čeká dost práce, ale už nyní je zřejmé, že půjde o modernizaci školy odpovídající 3. tisíciletí, podařilo se výrazně zkvalitnit zázemí pro žáky a zaměstnance školy a snížit energetickou náročnost,“ řekl Radek Častulík.

Škola rekonstrukcí rovněž získá nové vstupní dveře, ve kterých bude docházkový systém napojený na třídní knihu. Zvýší se tak bezpečnost školy a rodiče získají přehled o přítomnosti dětí.

Pro českolipskou radnici modernizace školy za bezmála 90 milionů korun vůbec největší současnou investicí do škol. Celkem Česká Lípa letos vloží do oprav devíti svých škol 133 milionů korun. „Jsem ráda, že jsme investice do škol nemuseli zastavovat a že se nám daří stav školských budov neustále zlepšovat,“ komentovala starostka města Jitka Volfová.

V plánu je celkem 10 investičních akcí, z nichž největší je bezpochyby právě kompletní zateplení základní školy na Ladech. Většina projektů by měla být hotová do konce letních prázdnin.

„Jedná se o náš majetek a investice do něj se nám vždy vrátí. Navíc většina akcí se týká zateplení nebo alespoň výměny oken, které přispějí k úsporám za energie,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož. Základní školu na sídlišti Lada otevřeli v roce 1990 a dnes ji navštěvuje 400 žáků. Generální modernizaci školy zadalo město po výběrovém řízení firmě Chládek & Tintěra.