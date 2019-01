Již osmý ročník Proměn s Deníkem začíná. Přihlaste se a možná to budete právě vy, komu pomůžeme změnit styl a zvýšit si sebevědomí.

Kadeřnické profesionální studio Jana Burdová bude společně s Deníky měnit šest žen v období od ledna do března 2019. V této době se budou na stránkách Deníků pravidelně objevovat dámy, které se rozhodly pro změnu a svěří se do rukou profesionálů z týmu Jany Burdové.

Děkujeme odvážným čtenářkám Deníku za přihlášky, kterých už přišlo letos opravdu hodně. Pro ty, které jste se ještě neodhodlaly, jsme připravili malou sondu do osudů žen z minulých ročníků Proměn a jejich lidských příběhů.

Příběhy žen, které prošly našimi proměnami, jsou o lidské statečnosti, odvaze a vytrvalosti. A také o lásce. Bez ní by nebyly schopné měnit překážky, které před ně život položil na výzvy, kterými prochází se svými rodinami s úsměvem na rtech. Jsou to právě ony – matky a manželky, které dávají sílu svým nejbližším. Jsme moc rádi, že právě proměny jim v tom pomáhají.

Proměny s Deníkem nejsou jen o změně vizáže. Mají hlubší smysl – umožňují ženám se zastavit, obrátit pozornost k sobě a strávit tím nějakou chvíli. Trochu zapomenout na běžné starosti, hýčkat na chvíli sebe, místo milovaných blízkých. To si v normálním běhu života zkrátka dopřeje málokdo.

KATEŘINA JOUGLOVÁ

Kateřina Jouglová je typická maminka na mateřské dovolené. Mohla by být úplně v pohodě, má dvě malé děti, manžela, se kterým si rozumí. Měla ale jednoho velkého kritika – sebe samu. Sebevědomí bylo to tam. Pracovat s Káťou nebylo úplně jednoduché. Byla k sobě hodně kritická. Ale také objektivní a otevřená ke změnám. Proměna jí nastartovala, jak očekávala – vytřídila šatník, zbavila se kousků ve stylu „myška“ a začala se jinak líčit. Když jsme se viděli dva týdny po proměně, byla nápadně hezká. Jak žena bývá, když je se sebou spokojená. Těšila se do práce, až děti povyrostou.

Dnes – po roce je Katka dost v pohodě. Svůj nový look si udržuje a je vidět, že má k sobě sama mnohem lepší vztah.

KATKA BARTOŠOVÁ

Katka Bartošová byla, když se přihlásila do Proměn, na rozcestí, kdy se hledala. Strávila osm let na mateřské dovolené, vedla účetnictví firmě svého přítele a naplno se věnovala dětem. Při práci z domova ztratila sociální kontakty. Bojovala s nízkým sebevědomím. Bylo pro ni těžké vrátit se opět do pracovního procesu. Velmi ji to trápilo. Zkušenost z proměn ji navedla na cestu. Nedlouho poté ji přítel požádal o ruku a byla svatba. Káťa si začala více všímat toho, co v životě si přeje. Tahleta období u žen nebývají ani lehká, ani krátká.

HELENA PETRÁSKOVÁ

Helena Petrásková má dvě krásné dcery, manžela a na první pohled vypadá spokojeně. Její každodenní realita je však více o naději a víře, že se její životní situace přece jen postupně zlepší. Spolu s rodinou více než deset let prožívá těžké životní období.

S dvouletou dcerou a manželem odjeli do Ameriky a plánovali zůstat tak dlouho, dokud nevydělají dost pro své plány na podnikání v Čechách. Pak se Helena s rodinou musela vrátit zpět domů. Chuť podnikat je ale neopustila. Štěstí jim ale přestalo přát. Splátky leasingu, úroky a životní náklady byly vyšší než příjmy z podnikání. Byl konec nadějí. Helena i její manžel ukončili podnikání, nastoupili do zaměstnání a snaží se své závazky postupně splácet. Těžké životní zkušenosti Helena, její manžel i dcery překonávají společně a učí se s touto životní situací žít.

LENKA ŠVESTKOVÁ

Příběh Lenky Švestkové začal silným přáním mít velkou rodinu a pomáhat tomu, kdo svou rodinu nemá. Po narození vlastní dcery se s manželem stali pěstouny a postupně si do péče vzali šest dětí, kterým se snažili ukázat cestu pro život. Děti postupně dospívají a hledají si vlastní způsob života. Od Lenky a jejího manžela to vyžaduje odvahu věřit, že svým dětem dali vše, aby byly v životě spokojené. I Lenka si postupně hledá cestu zpět k sobě sama.

Proto se neobávejte napsat nám právě ten svůj příběh. Třeba právě Vám proměny dají sílu a energii v těžkém období. Těšíme se na ně.

Proměny s Deníkem a Studiem Jana Burdová

Šest žen proměníme v průběhu tří měsíců v kadeřnickém a kosmetickém Studiu Jana Burdová.

